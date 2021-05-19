黎明拍廣告上山下海 盡情享受香港美景

黎明拍廣告，發掘香港好去處。（取材自微博）

黎明拍攝的財富管理廣告系列大受歡迎，網上瀏覽率已經近500萬次，早前全新廣告推出，黎明再以戶外造型駕駛越野車展開旅程，廣告中黎明拍攝非常賣力，不惜穿山涉水，駕駛越野車穿越叢林、到湖邊體驗非一般的釣魚 、並與小朋友一同觀星，盡情感受更高人一等的地球人生活。

香港 文匯報報導，黎明這次挑戰不少戶外活動，他表示：「作為一個地球人，就是要盡情嘗試不同生活，還可以發掘更多財富的無限可能！所以這次的拍攝好好玩，例如可以體驗平時比較少接觸的越野駕駛；以前一直都好想嘗試，但平時因為沒時間，這次玩完發覺到原來香港好多地方都好靚！之後的廣告系列，我會力從陸地玩到水上，到湖邊體驗Fly Fishing（飛蠅釣），也會到戶外欣賞動人的星空，希望帶出『發掘更多可能』的訊息！」

花絮中，黎明除了駕駛越野車穿越森林外，更要走過崎嶇又陝窄的山路，驚險非常。報導指出黎明笑說：「原來開越野車並不容易，有好多路段難度好高，譬如當架車駛到去到石頭多的路段時，如果遇上一顆大石，越野車就會被卡住。」

除了戶外拍攝，是次花絮也展露了更多黎明温柔的一面。其中，黎明與小朋友之間的互動非常溫馨，二人不但一同在水池玩釣魚遊戲，小朋友更在黎明的雙腿上肆意畫畫，而黎明則體貼配合，哄得小朋友嘻哈大笑，令人感到暖意入心。黎明表示：「家人的笑聲、與家人相處的時光就是財富。」