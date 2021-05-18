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網傳謝娜二胎再生女 粉絲團：靜待官宣

娛樂新聞組／綜合報導
有知情者爆料謝娜再度生下小公主。圖為張杰、謝娜一家四口。（取材自微博）
有知情者爆料謝娜再度生下小公主。圖為張杰、謝娜一家四口。（取材自微博）

有網友日前再次爆料謝娜已經在香港順利產下胎兒，還曬出了偶遇到謝娜和張杰的照片，從照片看，謝娜的孕肚已經平坦，似乎也證實了她確實已經生了，老公張杰暖心陪伴在身邊。

搜狐娛樂報導，此前，有網友爆料謝娜日前二胎產女引發熱議。謝娜官方粉絲團發文呼籲「不信謠不傳謠，一切等官宣」。卻有知情者爆料謝娜已於近日順利生產，並稱此次謝娜二胎再度生下一枚小公主，喜得三千金。

據該知情人透露，謝娜於11日上午在某醫院順利產下一名女寶寶，現在張杰也推掉工作一直在身邊悉心陪伴。此網友還表示二胎生的是個女兒，是孩子外公親口說的，官宣也就是這幾天的事了，兩人會等合適的機會向大家公布。

知情人還稱，目前謝娜團隊已經在幫她計畫後期的工作事宜，預備復出事宜。

目前消息雖並未被證實，但引發網友們強烈關注，紛紛評論「太期待啦」「三千金太幸福了吧」還有網友表示「是在等520官宣嗎」。

其實早在之前就有網友們推測謝娜預產期將至，上一次謝娜出現在公眾視野中是4月中旬，當天她與張杰同框深圳，夫妻倆一前一後現身機場疑似準備安胎待產，從畫面中看到，當時謝娜的孕肚就已經很大了，還甚至一度被傳「難道又是雙胞胎」？

他們已經有了兩個非常可愛的女兒，一度被大眾以為不會再生了，沒想到從去年開始，屢屢有媒體爆料謝娜懷二胎的消息。而夫妻倆在元旦節當天終於作出回應，官宣二胎喜訊。

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