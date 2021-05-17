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黃磊童年演舞台劇曾男扮女裝 超像女兒多妹

娛樂新聞組／綜合報導 
黃磊小時候曾男扮女裝拍舞台劇(右)，和女兒多妹相似度極高。（取材自微博）
黃磊小時候曾男扮女裝拍舞台劇(右)，和女兒多妹相似度極高。（取材自微博）

男星黃磊在社交平台發文回憶童年往事，稱因為看到楊紫和張子楓在一起談論小時候的事情，所以讓自己不禁回憶起了小時候自己拍舞台劇「甜蜜的事業」的往事。他表示收到了父母親同事寄來的照片，當時因為劇團裡適齡的女孩不多，所以自己就男扮女裝上了台。對於這件事自己竟然毫無印象，直到有人將電子版的照片發給自己。

搜狐娛樂報導，黃磊說自己只依稀記得當時謝幕的時候都會撒糖給觀眾，自己最後也會有幾顆甜蜜的收穫，這是當時自己走上舞台的最大動力。如今再看這些照片，有一張第一眼看去黃磊還以為是女兒多妹穿越時空站在了他的童年裡，並曬出了那幾張照片，照片中黃磊紥著兩個小辮子，穿著碎花布衣，憋著小嘴，和多妹極為神似，十分可愛。

黃磊小時候曾男扮女裝拍舞台劇(右)，和女兒多妹相似度極高。（取材自微博）
黃磊小時候曾男扮女裝拍舞台劇(右)，和女兒多妹相似度極高。（取材自微博）

黃磊表示：「前陣子我父親母親在江西省話劇院的老同事呂叔叔找到了一些舊的底片，並且發給了我們，之前他是在劇團負責拍劇照的，在1976年或者1977年的時候，他拍下過我當時演出舞台劇的照片，那部戲講的是關於計畫生育，男孩女孩都一樣，……之前我們家只有一張我的定妝照，大家或許也都看過。」

他提到，「在我的童年記憶裡，我只依稀記得這個戲演出謝幕的時候，叔叔阿姨們會拿著一些小竹籃小盤子，裡邊放著一些水果糖和奶油糖，然後把糖撒向觀眾，觀眾們會興奮的起來接糖撿糖，……我也會趴在地上認真的撿，每次演完出我都會有幾顆甜蜜的收穫，這大概是我當年走上舞台最大的動力吧，在那個物質匱乏的時代，糖果對小孩無疑就是最大的賞賜。多少年以後我走上舞台，都常常會在謝幕的時候偷眼看一下地面有沒有從天而降的糖果，讓這一份事業變得更加甜蜜。……」

舞台劇 計畫生育

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