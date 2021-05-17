北電第一名畢業沒戲可拍 張小斐曾懷疑自我

張小斐直言自己沒有中年危機，以後想嘗試更多類型的戲。（取材自微博）

一組張小斐的時尚大片近日曝光，引發網友熱議。照片中，張小斐身穿紅色連衣裙，戴著火紅的頭紗，眼神卻很溫柔。她的身材高挑纖細，大長腿若隱若現，如同末日新娘一樣充滿了故事感。

貓眼娛樂報導，另一張照片中，張小斐側顏出鏡，長髮披肩露出小巧潔白的耳朵。這個髮型顯得她臉超小，有些神似劉敏濤，充滿了大女人的魅惑。

網友看了紛紛留言誇讚咱媽好時尚。有人誇她是漂亮的紅衣美人，也有人直言一般人hold不住這個造型。

張小斐在採訪中大方地吐露心聲，她自曝當年自己以北電第一名的成績畢業，卻因為種種原因無戲可拍。那時的她不僅有些焦慮，還開始懷疑自我。

在籌拍「你好李煥英」時，張小斐擔憂自己沒有票房號召力，所以她不好意思直接問賈玲會不會用自己，只是默默地努力貼近角色，在排練的時候投入其中。好在機會最終還是落在了有準備的人身上。

「你好，李煥英」大火以後，她成為很多粉絲心中的「媽媽」，現實生活中的張小斐和媽媽的關係就像電影 裡賈玲和她的關係一樣溫暖。

有一段時間張小斐沒有戲拍的時候接到了母親的電話，原來那段時間有很多藝人患上抑鬱症的新聞被曝出，母親擔心她也會得抑鬱症，所以打電話來詢問她的情況。

另據網易娛樂報導，張小斐談起對於演員這個職業和喜劇演員的標籤，她說起今年是自己做喜劇演員的第十個年頭，但「喜劇不是她的標籤，而是徽章」；對於很多人提到的「中年危機」焦慮，張小斐也不太在意，她認為35歲也有很好的一面，還讓大家期待她的下一部作品。