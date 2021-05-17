我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠肺炎確診 本土激增333例

金山亞裔商戶勇追搶匪被打 非裔嫌還回來報仇

北電第一名畢業沒戲可拍 張小斐曾懷疑自我

娛樂新聞組／綜合報導 
張小斐直言自己沒有中年危機，以後想嘗試更多類型的戲。（取材自微博）
張小斐直言自己沒有中年危機，以後想嘗試更多類型的戲。（取材自微博）

一組張小斐的時尚大片近日曝光，引發網友熱議。照片中，張小斐身穿紅色連衣裙，戴著火紅的頭紗，眼神卻很溫柔。她的身材高挑纖細，大長腿若隱若現，如同末日新娘一樣充滿了故事感。

貓眼娛樂報導，另一張照片中，張小斐側顏出鏡，長髮披肩露出小巧潔白的耳朵。這個髮型顯得她臉超小，有些神似劉敏濤，充滿了大女人的魅惑。

網友看了紛紛留言誇讚咱媽好時尚。有人誇她是漂亮的紅衣美人，也有人直言一般人hold不住這個造型。

張小斐在採訪中大方地吐露心聲，她自曝當年自己以北電第一名的成績畢業，卻因為種種原因無戲可拍。那時的她不僅有些焦慮，還開始懷疑自我。

在籌拍「你好李煥英」時，張小斐擔憂自己沒有票房號召力，所以她不好意思直接問賈玲會不會用自己，只是默默地努力貼近角色，在排練的時候投入其中。好在機會最終還是落在了有準備的人身上。

「你好，李煥英」大火以後，她成為很多粉絲心中的「媽媽」，現實生活中的張小斐和媽媽的關係就像電影裡賈玲和她的關係一樣溫暖。

有一段時間張小斐沒有戲拍的時候接到了母親的電話，原來那段時間有很多藝人患上抑鬱症的新聞被曝出，母親擔心她也會得抑鬱症，所以打電話來詢問她的情況。

另據網易娛樂報導，張小斐談起對於演員這個職業和喜劇演員的標籤，她說起今年是自己做喜劇演員的第十個年頭，但「喜劇不是她的標籤，而是徽章」；對於很多人提到的「中年危機」焦慮，張小斐也不太在意，她認為35歲也有很好的一面，還讓大家期待她的下一部作品。

電影

上一則

隋棠曝接種AZ疫苗高燒39℃ 痛苦2天「還是值得」

下一則

黑人美國隊長自嗨？稱接班後0負評 網友挺酷寒戰士

延伸閱讀

代言的奶茶涉嫌犯罪 馬伊琍解約道歉

代言的奶茶涉嫌犯罪 馬伊琍解約道歉
張小斐曬照為賈玲慶生 大讚「重情義的姐姐」

張小斐曬照為賈玲慶生 大讚「重情義的姐姐」
李煥英超車女超人 賈玲躍最吸金女導演

李煥英超車女超人 賈玲躍最吸金女導演
張小斐展神仙友情 為賈玲媽媽李煥英掃墓

張小斐展神仙友情 為賈玲媽媽李煥英掃墓

熱門新聞

言承旭為新片宣傳，長期健身保養，凍齡顏值看不出44歲。圖／摘自微博

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

2021-05-10 10:27
梓梓和媽媽一起穿性感泳裝。圖／摘自臉書

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

2021-05-09 13:38
劉德華(右)剛出道時曾慘遭周潤發痛罵。圖為兩人在「澳門風雲3」的對戲。(取材自微博)

劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」

2021-05-15 02:28
張哲瀚轉投趙薇旗下，一年即人氣高漲。（取材自微博）

趙薇眼光精準 一年捧紅張哲瀚

2021-05-11 02:26
林志玲(右)貼出與媽媽合影。圖／摘自臉書

林志玲罕見曬母合照 超甜互動凍齡仙照曝光

2021-05-09 14:50
「艾倫秀」陪伴美國觀眾已長達18年。節目以輕鬆幽默的舞蹈、大咖訪談、遊戲和給觀眾驚喜贈禮出名。(美聯社)

快看世界／「善待彼此」18年 艾倫道脫口秀收攤真因

2021-05-13 12:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞