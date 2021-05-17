北電第一名畢業沒戲可拍 張小斐曾懷疑自我
一組張小斐的時尚大片近日曝光，引發網友熱議。照片中，張小斐身穿紅色連衣裙，戴著火紅的頭紗，眼神卻很溫柔。她的身材高挑纖細，大長腿若隱若現，如同末日新娘一樣充滿了故事感。
貓眼娛樂報導，另一張照片中，張小斐側顏出鏡，長髮披肩露出小巧潔白的耳朵。這個髮型顯得她臉超小，有些神似劉敏濤，充滿了大女人的魅惑。
網友看了紛紛留言誇讚咱媽好時尚。有人誇她是漂亮的紅衣美人，也有人直言一般人hold不住這個造型。
張小斐在採訪中大方地吐露心聲，她自曝當年自己以北電第一名的成績畢業，卻因為種種原因無戲可拍。那時的她不僅有些焦慮，還開始懷疑自我。
在籌拍「你好李煥英」時，張小斐擔憂自己沒有票房號召力，所以她不好意思直接問賈玲會不會用自己，只是默默地努力貼近角色，在排練的時候投入其中。好在機會最終還是落在了有準備的人身上。
「你好，李煥英」大火以後，她成為很多粉絲心中的「媽媽」，現實生活中的張小斐和媽媽的關係就像電影裡賈玲和她的關係一樣溫暖。
有一段時間張小斐沒有戲拍的時候接到了母親的電話，原來那段時間有很多藝人患上抑鬱症的新聞被曝出，母親擔心她也會得抑鬱症，所以打電話來詢問她的情況。
另據網易娛樂報導，張小斐談起對於演員這個職業和喜劇演員的標籤，她說起今年是自己做喜劇演員的第十個年頭，但「喜劇不是她的標籤，而是徽章」；對於很多人提到的「中年危機」焦慮，張小斐也不太在意，她認為35歲也有很好的一面，還讓大家期待她的下一部作品。
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