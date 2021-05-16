藝人對決網紅…向佐輕鬆KO藥水哥 網友：不認真

向佐與網紅藥水哥展開對決，結果藥水哥被KO。（取材自微博）

近日，在某功夫嘉年華節目上，香港 藝人向佐與內地網紅藥水哥的對決終於到來。藥水哥跟向佐對決，一度將對方打倒在地，但是高光時刻只有一剎那，然後藥水哥被向佐輕鬆KO。

綜合媒體報導，網友調侃，認為向佐都沒有認真，藥水哥也算是盡力了。有的網友認為：「一個商業活動，不必較真。」

據悉，某功夫嘉年華活動即將在嵩山少林舉行，藥水哥作為常客自然也不會錯過這次活動。而這一次，他居然公開叫板李連杰 ，想要挑戰對方。粉絲也紛紛提醒他，不要欺負老年人，要挑戰就去挑戰李連杰的徒弟。藥水哥似乎不清楚李連杰的徒弟是向佐，依舊很囂張表示：「管他是誰？看我能不能一拳把他幹碎就完了。」

正因為這句說話，大批網友都在這條評論下面tag向佐，而向佐也親自cap圖回應藥水哥：「聽説你能一拳把我乾（幹）碎？」隨即向太也轉發微博 問道：「藥水哥是誰？想幹掉我兒子？不可能吧？」

牽一髮而動全身，估計藥水哥自己也沒有想到竟然「惹禍上身」，立即同向佐說：「向佐哥哥，我開玩笑的啊，我是郭碧婷姐姐的粉絲！」一班網友繼續在評論區揶揄藥水哥：「早幾十年在香港，估計你得被拆了」、「壽衣買好了嗎？穿背心入棺？」等。而向佐也在藥水哥的微博留言：「成年人要為自己說過的話負責，有空一起切磋。」再度令一眾網友笑爆肚。