我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

藝人對決網紅…向佐輕鬆KO藥水哥 網友：不認真

娛樂新聞組／綜合報導
向佐與網紅藥水哥展開對決，結果藥水哥被KO。（取材自微博）
向佐與網紅藥水哥展開對決，結果藥水哥被KO。（取材自微博）

近日，在某功夫嘉年華節目上，香港藝人向佐與內地網紅藥水哥的對決終於到來。藥水哥跟向佐對決，一度將對方打倒在地，但是高光時刻只有一剎那，然後藥水哥被向佐輕鬆KO。

綜合媒體報導，網友調侃，認為向佐都沒有認真，藥水哥也算是盡力了。有的網友認為：「一個商業活動，不必較真。」

據悉，某功夫嘉年華活動即將在嵩山少林舉行，藥水哥作為常客自然也不會錯過這次活動。而這一次，他居然公開叫板李連杰，想要挑戰對方。粉絲也紛紛提醒他，不要欺負老年人，要挑戰就去挑戰李連杰的徒弟。藥水哥似乎不清楚李連杰的徒弟是向佐，依舊很囂張表示：「管他是誰？看我能不能一拳把他幹碎就完了。」

正因為這句說話，大批網友都在這條評論下面tag向佐，而向佐也親自cap圖回應藥水哥：「聽説你能一拳把我乾（幹）碎？」隨即向太也轉發微博問道：「藥水哥是誰？想幹掉我兒子？不可能吧？」

牽一髮而動全身，估計藥水哥自己也沒有想到竟然「惹禍上身」，立即同向佐說：「向佐哥哥，我開玩笑的啊，我是郭碧婷姐姐的粉絲！」一班網友繼續在評論區揶揄藥水哥：「早幾十年在香港，估計你得被拆了」、「壽衣買好了嗎？穿背心入棺？」等。而向佐也在藥水哥的微博留言：「成年人要為自己說過的話負責，有空一起切磋。」再度令一眾網友笑爆肚。

藥水哥被打到倒地。（取材自微博）
藥水哥被打到倒地。（取材自微博）

李連杰 香港 微博

上一則

沒禮貌？ 劉在錫再奪大賞 演員沒起立祝賀

下一則

代言的奶茶涉嫌犯罪 馬伊琍解約道歉

延伸閱讀

封面故事／加入網紅元素 贏在起跑線

封面故事／加入網紅元素 贏在起跑線
美網紅為防中國盜片 加浮水印諷「習近平是小熊維尼」

美網紅為防中國盜片 加浮水印諷「習近平是小熊維尼」
影／超瘦「紙片屋」出售 網紅宣傳暴紅 房價1年漲15%

影／超瘦「紙片屋」出售 網紅宣傳暴紅 房價1年漲15%
太過耀眼致刺眼 外媒分析：趙婷成功令中國難堪

太過耀眼致刺眼 外媒分析：趙婷成功令中國難堪

熱門新聞

吉娜愛麗絲一家三代七口人齊聚一堂。（取材自微博）

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

2021-05-08 14:45
言承旭為新片宣傳，長期健身保養，凍齡顏值看不出44歲。圖／摘自微博

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

2021-05-10 10:27
梓梓和媽媽一起穿性感泳裝。圖／摘自臉書

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

2021-05-09 13:38
陶妮基坦（左）和「雲杜孃」女配角都有上身裸露的演出。（取材自IMDb）

「雲杜孃」豔星59歲去世 曾是台影史首位「露點」女神

2021-05-08 20:27
張哲瀚轉投趙薇旗下，一年即人氣高漲。（取材自微博）

趙薇眼光精準 一年捧紅張哲瀚

2021-05-11 02:26
劉德華(右)剛出道時曾慘遭周潤發痛罵。圖為兩人在「澳門風雲3」的對戲。(取材自微博)

劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」

2021-05-15 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾