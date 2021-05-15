Angelababy喻意妓女…楊穎自我介紹嚇壞蜘蛛人

楊穎叫Angelababy，嚇壞「蜘蛛人」演員。(圖：DIOR提供)

女星Angelababy（楊穎）長相甜美，甚至跨足好萊塢 拍電影，不過，主演「蜘蛛人 」的湯姆霍蘭德(Tom Holland)等人某次上節目，一聽到楊穎自我介紹「Angelababy」，竟瞬間愣了一下。原來「Angelababy」在西方國家是對舞孃和妓女的稱呼，因此幾乎沒有人會這樣叫。

中國 時報報導，楊穎剛開始到香港發展時，曾擔任兒童節目主持人，發現周圍同事幾乎人人都有英文名字，為了入鄉隨俗，她便為自己取名叫「Baby」，不料幾個月後一名新人報到，對方竟也叫「Baby」，兩人當場撞名；於是楊穎便在前面加了Angela，合在一起後便成了外界熟悉的「Angelababy」。

沒想到，在「復仇者聯盟」中飾演「洛基」的湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)、「綠巨人」馬克魯法洛(Mark Ruffalo)以及「蜘蛛人」湯姆霍蘭德有一次去中國宣傳，受邀上楊穎擔任固定班底的節目「奔跑吧兄弟」，三人一聽到她自我介紹是「Angelababy」，瞬間露出震驚表情，緊接著尷尬微笑帶過。

原來若單以字面涵義來看，「Angelababy」意思是「天使寶貝」，聽起來相當可愛，因此楊穎進軍好萊塢也一直者麼使用。不過，在西方國家，名字後面加上「Baby」，通常都是舞孃和妓女，幾乎沒人會如此取名。

儘管始終沒人戳破，但網友實在忍不住，直呼「丟臉丟大」，「還一路丟到國外去了」。