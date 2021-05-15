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代孕判決出爐 鄭爽沒拿到2孩子撫養權

娛樂新聞組╱綜合報導
鄭爽(左)代孕爭輸孩子撫養權，法院判歸張恆。 (取材自微博)
鄭爽(左)代孕爭輸孩子撫養權，法院判歸張恆。 (取材自微博)

代孕棄養事件重創女星鄭爽事業與形象，事後她親來美國丹佛爭取兩個孩子的撫養權，結果近日出爐，長達30頁的判決書也跟著曝光。

新浪網報導，判決書顯示，鄭爽因心臟問題無法生產，希望通過代孕獲得一男一女兩個孩子，同時，因前男友張恆工作忙碌，主要由鄭爽溝和代孕機構通。2019年9月27日鄭爽與張恆分手，鄭爽不想要這兩個孩子，張恆便開始與代孕機構聯繫。

法院認為，張恆是孩子唯一知道的父母，並作為他們的主要照顧撫養人近18個月，而孩子只見過鄭爽和其助理幾次，鄭爽最多算是熟人，甚至是個陌生人，但肯定不是父母。

鄭爽也沒有向法院證明有成為孩子們主要撫養人和母親的強烈意願，鄭爽無法來美時，也沒有對孩子表達過關心，只是關注與張恆的關係。

法官提到鄭爽過去有情感問題和心理問題，鄭爽自證沒有精神健康問題，但法官發現她在孩子出生後有令人不安的行為。

因此法院判決，張恆對孩子們擁有唯一的決定權，但是在為孩子作出重要決定的72小時內告知鄭爽，緊急情況下父母雙方均有權簽署合法文件。同時，不經過鄭爽同意或簽名，張恆也擁有獲得子女所需任何政府文件，包括護照在內的唯一權利。

網易報導，法院為鄭爽制定了育兒時間表，從5月24日起，鄭爽每周有三天照看孩子的時間，並有權利隨著與孩子關係緩和而延長養育時間，孩子的其餘時間都歸屬父親。

鄭爽 美國

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