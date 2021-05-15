劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」

劉德華(右)剛出道時曾慘遭周潤發痛罵。圖為兩人在「澳門風雲3」的對戲。(取材自微博)

香港天王劉德華縱橫演藝圈40年，其嚴謹認真的工作態度及愛護粉絲的形象，讓他成為廣受敬重的藝人。沒想到他過去拍片竟曾被男星周潤發 大罵「你算什麼東西」，而這段往事如今又被翻出熱議，引發一陣討論。

ETtoday報導，劉德華1989年與周潤發合作電影 「賭神」，如今仍常在電視上反覆重播；不過在拍此片之前，劉德華曾慘遭發哥痛罵。

劉德華上「魯豫有約」節目透露，當年還是新人時只能接演些小配角，卻在某次意外得知，他接拍電影「投奔怒海」中，他的角色原本安排給周潤發，但對方拒演，他因此好奇，於是決定親自去詢問原因。而當時，劉德華根本還不認識周潤發。

發哥向他透露，自己有一定人氣，「需要更精良的製作提升自己的能力，所以拒絕了一些小作品」，另外也擔心會影響台灣 市場，因當時所有電影重要市場都在台灣。

劉德華一聽，立刻也想照做，沒想到反遭發哥大罵「你算什麼東西！作為一名新人，就是需要在各種小角色中去磨練自己，根本沒有挑選劇本的資格」，最後劉德華聽從對方意見照拍，該片也在39年前也跑出亮眼票房。

另據中國時報報導，周潤發也曾誓言一生不和成龍合作，讓外界好奇兩人之間是否有心結？其實是因為成龍是武打專門戶，熱中各種動作戲，和周潤發完全不是同一種風格，因此兩人也很難有合作機會。