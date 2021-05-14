「神顏女星」素顏 眼尾下垂、眉毛稀疏被譏像路人

吳宣儀被網友譽為「神顏女星」。(取材自微博)

中國 人氣女星吳宣儀出道以來，顏值一直獲得肯定，26歲的她被網友譽為「神顏女星」。最近網路瘋傳她在節目中素顏模樣，被譏笑「根本是路人」、「路人還比她美」；吳宣儀則對被批評素顏一事高EQ回應，坦承「就不想化妝」、「好了我知道了，以後我都化妝」。

綜合媒體報導，吳宣儀日前受邀擔任綜藝節目「妻子的浪漫旅行」第五季來賓，她在節目中大方公開素顏，畫面中可看到她戴著洗臉束髮帶，露出整張卸妝後的臉龐，眼睛不只小了一半，眼尾還明顯下垂，眉毛相當稀疏，整個人顯得相當無神，與化妝後的精緻臉蛋相差甚遠，被網友截圖瘋傳狠酸「這誰？」、「慘不忍睹」、「嘴包不住牙」、「路人」、「素人都比她好看」。

針對酸民們各種批評，吳宣儀在微博 回應，直言「好了好了我知道了，以後我都化妝或者打個底，我就是不想化妝，我會勤快一點點的」。

許多粉絲看到女神如此委屈，也紛紛留言力挺，「姐姐天生麗質」、「化不化妝都是大美女」、「這麼誠實的素顏也只有妳，一點都沒糊弄觀眾，素顏就很可愛」。

吳宣儀原本是南韓 國女團宇宙少女成員之一，直到2018年回大陸參加選秀節目，取得亮眼成績，入選期間限定女團「火箭少女101」成員之一，之後將演藝重心放在家鄉。在團體解散後，吳宣儀人氣不減，各種活動邀約不斷，更進軍戲劇界，曾和男神肖戰主演電視劇「斗羅大陸」。