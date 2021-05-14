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沈夢辰、杜海濤懶理出軌傳聞 「照」曬恩愛

娛樂新聞組／綜合報導
沈夢辰還曬出與杜海濤的貼臉合照，但隻字不回應出軌傳聞。（取材自微博）
沈夢辰還曬出與杜海濤的貼臉合照，但隻字不回應出軌傳聞。（取材自微博）

湖南衛視女主持沈夢辰早前在一檔脫口秀裡，調侃所有人都在催她和同為主持的杜海濤結婚，但杜海濤完全催不動。於是，不少人以為她與杜海濤遲遲不結婚，是因為感情不和。沈夢辰近日在社交平台上發文回應網路傳聞，甜蜜表示：「我們好著呢～他，好著呢。」

綜合媒體報導，沈夢辰還曬出與杜海濤的貼臉合照，兩人做著同款手勢，杜海濤還嘟嘴賣萌，而女方卻看起來有些憔悴，但是整體來看他們還是非常恩愛的。只不過沈夢辰發文力破了分手傳聞，卻隻字未提傳言男方疑似出軌一事，這也引起網友熱議。

杜海濤也在動態下評論：「乖，早餐吃點啥？」沈夢辰也甜蜜回應：「讓你受委屈了。」可謂是十分甜蜜。

有網友評論：「杜海濤出軌呢？他不是都和別人牽手逛街了？」還有人稱：「我也覺得你們挺幸福，但是領證結婚也不難呀？婚禮可以之後補辦，不明白一直拖著什麼意思。」而他們兩人在評論區的互動，卻依舊特別甜蜜。

據了解，杜海濤和沈夢辰2015年戀情曝光，2018年，他們開始向外界透露結婚的訊號。

然而，籌備結婚的進度到2020下半年突然停滯。有人猜是沈夢辰想拚一把事業，有人猜因為疫情原因，讓兩人原本結婚的熱情冷卻。

過去的小長假，沈夢辰和「浪姐」的幾個姐姐們去郊外春遊。看到草坪說：「這地方太美了，今天有求婚儀式嗎？海濤應該藏在某一個角落，突然出現向我求婚吧。」現在的沈夢辰，已經把恨嫁寫在臉上了。至於結不結婚，何時結婚，彷彿掌握在杜海濤手中。

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