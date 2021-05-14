鄭爽代孕爭輸兒女撫養權 30頁判決書曝光

鄭爽前男友張恒宣布撫養權法院判決結果。 (取材自微博)

中國 女星鄭爽 先前被爆在美國 找代理孕母生2個孩子，卻遭前男友張恒指控棄養，為此她不僅形象跌至谷底，連帶演藝事業也泡湯，事後她親自赴美國丹佛爭2個孩子的撫養權，結果近日出爐，長達30頁的判決書也跟著曝光。

新浪網報導，判決書顯示，鄭爽因心臟問題無法生產，希望通過代孕獲得一男一女兩個孩子，並且兩個孩子出生時間相近看起來像雙胞胎，同時，因張恆工作忙碌，主要由鄭爽溝通和配合代孕機構。

2019年9月27日鄭爽與張恆分手，鄭爽不想要這兩個孩子，張恆便開始與代孕機構聯繫並為孩子出生後自己成為父親做準備。

法院認為，張恆是孩子唯一知道的父母並作為他們的主要照顧撫養人將近18個月，獨自將他們安全地帶到世上，並給了他們一個充滿愛的家，，而孩子們只見過鄭爽和其助理幾次，鄭爽最多算是熟人，甚至是個陌生人，但肯定不是父母。

鄭爽也沒有向法院證明有成為孩子們主要撫養人和母親的強烈意願，也沒有提供證據證明自己有照顧孩子們的動機和穩定條件。

鄭爽無法前往美國時，她也沒有對孩子給過關注和關心，只是關注與張恆的關係。法官提到鄭爽過去有情感問題和心理問題，鄭爽自證沒有精神健康問題，但法官發現她在孩子出生後有令人不安的行為。

法院判決，張恆對孩子們擁有唯一的決定權，但是在為孩子作出重要決定的72小時內告知鄭爽，緊急情況下父母雙方均有權簽署合法文件。同時，不經過鄭爽同意或簽名，張恆也擁有獲得子女所需任何政府文件包括護照在內的唯一權利。

網易報導，法院為鄭爽制定了育兒時間表，從5月24日起，鄭爽每周有三天照看孩子的時間，並有權利隨著與孩子關係緩和而延長養育時間，孩子的其餘時間都歸屬父親。

鄭爽此前曾制定過育兒計劃，因未安排孩子午休時間被法院駁回。