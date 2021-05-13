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張恆自曝贏得子女扶養權 鄭爽獲少量撫養時間

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽和張恆的奪子大戰鬧得沸沸揚揚。（取材自微博）
鄭爽和張恆的奪子大戰鬧得沸沸揚揚。（取材自微博）

男星張恆日前在微博發文表示美國法院判他贏得孩子撫養獨立決定權，並透露法院給予了鄭爽少量的撫養時間，表示自己願意相信鄭爽在未來會盡到一個好媽媽的責任和義務，讓孩子沒有遺憾地長大。

網易娛樂報導，張恆向孩子和爸爸道歉，同時也為代孕道歉：我要對祖國和大家說一聲：「對不起！！！我沒有做一個遵紀守法的公民，我無知地跑到美國配合代孕。我願意接受國家和法律對我的任何懲罰，也願意接受大家的所有批評，對不起！」

張恆表示，我已經做了500多天的爸爸了。但坦白地說，我對不起你們，我的孩子。我不是你們的好爸爸，沒有給你們完整的家，沒有讓你們得到過一天的母愛。這些天我一直在思考爸爸這個角色究竟意味著什麼？我得出的答案只有一個──擔當，這也是一個男人的底色。爸爸做了很多的錯事，我唯有直面它，道歉懺悔，才是對你們──我的孩子，做的一點微不足道的彌補。如果有一天，你們長大了，看到了這封道歉信，爸爸則要再次對你們說：「對不起，我的孩子，請你們接受爸爸的道歉！」

女星鄭爽年初被舊愛張恆爆料在美國找代孕，但孩子還沒生下，兩人就鬧分手，張恆則為了將兩個孩子帶回中國，跟鄭爽打起撫養權官司。

張恆發文表示贏得孩子撫養獨立決定權。（取材自微博）
張恆發文表示贏得孩子撫養獨立決定權。（取材自微博）

鄭爽 美國 中國

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