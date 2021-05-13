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姊姊罵病中粉絲 張雪迎偏袒 粉絲評論翻車

娛樂新聞組／綜合報導
張雪迎姐姐(左)兼經紀人被曝在粉絲群指責粉絲，張雪迎發文道歉。（取材自微博）
張雪迎姐姐(左)兼經紀人被曝在粉絲群指責粉絲，張雪迎發文道歉。（取材自微博）

近日，女星張雪迎姊姊兼經紀人張雪咪被曝在粉絲群指責相關粉絲後援會會長，並表示：「就這資源，愛粉不粉，抑鬱了就退圈」，引發粉絲不滿。對此，張雪迎日前在微博發表長文回應，她表示感恩一路相伴的粉絲們，也明白大家的初衷都是希望自己更好。

新浪娛樂報導，張雪迎呼籲粉絲換位思考一下，相互理解，並鄭重地向每一位因此受到傷害的人真誠道歉：「我希望此事能盡量畫上一個句號。我希望懷有愛的大家，可以互相激勵，一起度過未來漫長的日子。我也會以身作則，帶來更多好作品給大家，不負眾望。」

張雪迎的姊姊是她的經紀人，她近日在群裡發了很多負能量的話，還罵了正在生病的粉絲，時隔一天，張雪迎也發長文回應了自己姊姊的事情，但全篇都是在維護姊姊，讓粉絲無法接受。

雖然張雪迎感謝粉絲，但她還是把鍋扣在了粉絲的頭上，她說她比較懷念當初的飯圈氛圍，大家都比較溫暖，而慢慢的發現有些人的愛是帶刺的，時間久了她也不想去看網路上的一些評論，但有一些評論是針對她的家人的， 這也是張雪迎的姊姊負能量爆棚的原因，所以才在群裡說了那麼多傷害粉絲的話。

看了張雪迎的長文，底下的評論也都翻車了，沒有一個人為張雪迎說話，姊姊是她的家人，她肯定會偏向自己的姊姊，但粉絲才是張雪迎走到今年的根源，如果沒有粉絲的支持，張雪迎肯定沒有現在的事業，包括微博上的一些數據，都是粉絲們做的，粉絲們也覺得很委屈，她姊姊的一番話否定了粉絲們的所有努力。

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