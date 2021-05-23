周迅 自我清空磨演技

周迅把自己形容成空杯子，在拍戲前清空，至於要往容器裡承載什麼，就交由導演。（取材自豆瓣電影）

有人說，看完電影 《第十一回》，覺得金財鈴就是周迅。聽到這句評價，周迅睜大眼睛，想了想，略帶靦腆地一笑，「你的意思是說，我演得好，是吧（笑）？」

今年，她再次高頻出現在大家眼前，無論是春節檔電影《侍神令》，還是正在熱映的《第十一回》，以及待映的《世間有她》、《涉過憤怒的海》 。提及觀眾對其演技的認可，周迅淺淺一笑，「先謝謝。其實，我也看過很多演員演戲，每個演員會有自己的長處或是短板。我非常清楚自己的優勢、弱點，現階段就希望能把弱的這部分努力補一補。」「具體來說，弱的是什麼呢？」「這很難具像地表達，表演這件事，需要一點兒天賦，但最重要的還是你要喜歡，喜歡就會去琢磨，琢磨的深度能達到多少，成就了這個角色的質感有多少。我現在覺得自己琢磨得還不夠，還需要更努力深入地折騰。」

劇本朦朧感 讓她迷上《第十一回》

周迅一直很喜歡陳建斌創作的作品，從對方「演而優則導」開始，她就「追」他拍的戲。事實上，在籌備電影《一個勺子》時，兩人就有過一起合作的想法，但因為檔期原因最終沒能實現，這些遺憾都在《第十一回》中得到了彌補。

陳建斌記得，劇本剛完成初稿時，他正巧去參加周迅的一檔節目《表演者言》，陳建斌將剛完成劇本的消息告訴周迅，「她看完劇本後非常喜歡，於是就有了這次偶然的合作。」

至今，周迅都清晰地記得初次看到《第十一回》劇本的感覺——一種現實主義題材帶給她的興奮感。於是，便有了如懿（周迅在《如懿傳》中的角色）與四郎（陳建斌在《甄嬛傳》中的角色）的夢幻合作。周迅說，拍的時候還真的沒想過。但有次她和孫儷 碰面，會想這下對方不是成了她的婆婆，「這種交錯感的體會，大概也只有演員才能夠碰到」。

除了題材讓她感興趣，還有一種朦朧感對周迅來說極為重要。

翻看陳建斌的作品，周迅總有種「說不清楚」的感覺，「你要把他的戲說得很清楚是非常難的，很難找到一個詞來詮釋。看戲的過程中，你的腦子會跟著轉動，能理解，但要把它具象化卻又很難，我特別喜歡這種感覺，感覺到了卻不說破，感覺很懂卻講不出來。」誰都知道陳建斌作品的藝術解讀空間很大，這種留白正中周迅下懷，「場景、布局、台詞、配樂，很多情節沒那麼簡單，但你都說不準，很難概括，這種朦朧感我非常喜歡。」

而在陳建斌心中，周迅是能準確詮釋金財鈴的不二人選，他說，能找到周迅是一種福氣：「她是一個非常好的演員，很好合作，也願意嘗試新的東西，全身都有好演員的美德。」陳建斌口中的「演員美德」，是指周迅對於表演的純粹。

周迅（前）在《第十一回》不計形象素顏演出。（取材自豆瓣電影）

搭檔竇靖童 無雜念成就最好

誰能想到有一天周迅會披頭散髮地衝著竇靖童大吼並甩耳光，成了躺在車前為丈夫維權的彪悍婦女。

《第十一回》上映後，「周迅演技」迅速登上熱搜，雖說這不是周迅第一次演繹市井類角色，但這絕對是她從業以來最具顛覆性的一次，她又一次把自己歸零，出演一個完全不像自己的人，「金財鈴性格很真實，但我和她也有很大的差距，比如生活中我沒有辦法像她一樣豁出去大鬧。」

雖然與片中的角色有差距，但偏偏她是周迅，從來不給自己的表演設限。在對金財鈴進行了評估後，她告訴自己應該能把握得住。「我在生活中有見過這樣的女人，且不在少數，她們心地善良但不會用言語表達，比如不會和老公說甜言蜜語或鼓勵女兒，但她的行為都是為家人考慮的。我也有過這種感受，明明是這麼想的，開口卻說了別的話，這並不是口是心非，而是無法從語言上表達到位，她只能兇，只能發脾氣，因為她不知道怎麼解決，很急也暴躁，就是說不明白。」

很多時候，塑造角色與她對表演付出的努力與琢磨有關。片場內和導演 溝通探討，片場外細緻入微地觀察體會，是陪伴周迅演戲多年的習慣。她對角色的描述非常純粹，不刻意贅述是如何刻畫，也不會分析自己演這個角色花了多少心思和努力。從影多年，她身上似乎沒有半點兒演戲的套路，很多時候都是用觀察、用了解這些最直白的方式，讓自己成為角色，就像她輕描淡寫地回答為什麼「演得好」——表演還是回歸現實生活，角色就是實實在在、生活在生活中的人。

竇靖童被好友周迅拉進《第十一回》劇組，讓導演陳建斌非常感動。（取材自豆瓣電影）

陳建斌最為感謝的是她將自己的好朋友竇靖童拉來，「陳導告訴我希望片中的女兒是竇靖童那樣的，我就想與其要找一個和她像的，那她直接來演豈不更好？」被問到會不會把自己的演戲經驗傳授給竇靖童，周迅笑說竇靖童本就是一個很有靈性、有才華的人，以自己的感覺來就好了，兩人都毫無雜念地演，就能有很好的化學反應。

不同於其他當家演員的選擇，轉型做導演、做製片，或回歸家庭，周迅似乎一直在堅持表演，她坦言自己不是「編劇創作型的選手」，很多時候還是要看什麼樣的劇本和故事來找她，她更願意把自己形容成空杯子，在拍戲前清空，相信手中的這個角色，保持真誠，沒有雜念，至於要往容器裡承載什麼就交由導演。

她舉例，「其實《第十一回》最開始的劇本並非如今的章回體，陳建斌導演就是那種不停地在想、不停地在創新的人，一天不定稿他都會進行改動，我沒他那麼喜歡折騰，但會覺得愛折騰是件極好的事情，我覺得我應該像他一樣，再多點兒探索精神。」

陳建斌（左）和周迅（右）在《第十一回》中飾演夫妻。（取材自豆瓣電影）

（取材自新京報）