陳建斌 話劇眼光看世界

陳建斌在自導自演的第二部作品《第十一回》中演活固執又缺乏主見的主角。（取材自豆瓣電影）

中國演員陳建斌跨界當導演 ，即便處女作《一個勺子》獲得了金馬獎，新片《第十一回》也獲不少好評，陳建斌依然認為自己是一名「業餘導演」，「我才拍了兩部電影 ，本身是演員，我演戲的時間是居多的。」

電視劇《三國》中的曹操和《後宮甄嬛傳》中的雍正皇帝，這些角色共同構成了演員陳建斌的公眾形象，與導演陳建斌給人呈現的形象截然不同。作為演員，他飾演的人物通俗易懂，時常被做成表情包廣為傳播；而作為導演，他的作品帶有鮮明個性，明顯看得出在藝術上的追求與野心。

陳建斌在《三國》飾演曹操，被網友評為至今最好的版本。（取材自豆瓣電影）

他導的兩部作品，有個性高度相似的主角：固執又缺乏主見，在不同觀點與建議中反覆搖擺。陳建斌也搞不清楚，為何自己拍出的都是這樣的人物，「可能就是巧了。」他自己不是這樣的人，他在人生大事上極少搖擺，很早就想清楚了自己就是要做演員、寫劇本、當導演、從事藝術工作。

第十一回 本來是別人的戲

陳建斌最初只是打算成為《第十一回》的演員。當時，陳建斌的一位中戲同學，打算拍攝這部還叫做《刹車殺人》的故事。本來他已經答應出演，但後來，那位同學意外受傷，將劇本給了陳建斌，要求他一年時間內要拍成。

起初，陳建斌想捨棄劇本中所有話劇場外的戲分，只拍攝10回話劇排練的過程，但嘗試了之後發現無法完成，最終故事變成了如今觀眾見到的樣貌。戲中戲的結構。戲中是30年前的殺人案，戲外是話劇的人物原型——他自己出演的馬福禮、有錢的老闆、市委領導等左右戲劇走向的人物，以及與妻子金財鈴（周迅飾演）、女兒金多多（竇靖童飾演）與致她懷孕的男人這幾段故事。戲裡戲外的人物、故事彼此影響、交織，最終每個人找到屬於自己的生活真相。

陳建斌（左）找來竇靖童（右）在《第十一回》演出叛逆的女兒。（取材自中國新聞週刊）

最初，陳建斌並未想到能夠找到竇靖童來演戲。但他在琢磨劇本時，會不自覺地用竇靖童舉例，「多多是個什麼樣的人，就像竇靖童那樣的，看上去很叛逆」。拍攝時，陳建斌也一度找過其他演員來試戲，但總找不對感覺。直到定角色的最後一分鐘，周迅引薦了竇靖童。在他看來，找到演員與演員之間的「化學反應」很重要，「她和周迅間關係特別熟，周迅把她帶來，那感覺就好像是媽媽把孩子推薦給我，在戲裡她們也正好飾演母女。」

不過這一些努力和嘗試，保證了作品品質，卻並未帶來他所期待的觀眾迴響。影片小範圍試映之後，收穫影評人好評的同時，也有人擔心這部電影不會被普通觀眾接受。影片上映前三天，票房僅有3395萬元。

話劇啟蒙 苦悶看別人成名

毋庸置疑，《第十一回》有強烈的話劇感，這源於陳建斌的戲劇情結，他說：「不是它（話劇）影響了我，它就是我。我所有的看待世界、看待藝術的方式，都是在中戲、話劇那兒養成的。」

陳建斌20歲那年，成為中央戲劇學院新疆 班的本科生。他的同學是王學兵、李亞鵬等十多個來自新疆的學生。在新疆班讀書，意味著畢業之後，必須無條件離開北京，回到新疆話劇團。

1994年7月，全班同學依照約定，回到新疆。當晚，陳建斌生平第一次醉得不省人事，「如果你沒有見識外面的世界，你不會痛苦，你見識了又給你剝奪了，你會很痛苦。」陳建斌回憶，為了回到北京，他決定考研。

一年之後，陳建斌考上中戲的研究生，他當時寫滿自勉的話，還有摘抄自崔健的歌詞，「現實像個石頭，精神像個蛋。石頭雖然堅硬，可蛋才是生命。」讀研究生期間，陳建斌是苦悶的，25歲的他，沒有工作，也無法養家，而本科同學李亞鵬、王學兵已經接了一部又一部電視劇。

研究生第二年，有次陳建斌在操場散步，碰到話劇導演孟京輝。對方邀他沒事就一起排戲，從此陳建斌開始了與實驗戲劇的緣分。彼時，正是中國實驗戲劇最輝煌的時刻。陳建斌與孟京輝合作一年，主演了《一個無政府主義者的意外死亡》引起轟動。首演三十場全部爆滿，創下中國實驗戲劇的票房紀錄。

《第十一回》以戲中戲方式呈現，電影出現許多舞台劇場景。（取材自豆瓣電影）

陳建斌研究生畢業時，已經演了孟京輝和林兆華的五部話劇。這讓他在話劇圈收穫了口碑，但收入依然很微薄。那時，他在北京地安門的一個筒子樓租房，房租800元，沒有暖氣。

演《一個無政府主義者的意外死亡》的那個冬天，陳建斌一直在感冒，最後買了一個很小的電暖器，放在床墊子旁邊，先把自己右邊烤熱了，再翻過身烤左邊。

後來，孟京輝請他吃飯，希望他主演另一部話劇，結果被陳建斌拒絕了。他對孟京輝說，「哥們兒我不能排話劇了，實在扛不住了，我要拍電視劇了。」陳建斌離開話劇，漸漸成為一名為大眾所知的電視劇演員。那時陳建斌還不知道自己未來會成為一個作者性鮮明的導演，更不知道，多年之後，他會將自己的話劇經驗，應用到自己拍攝的電影中來。

體育世家 三度闖戲圈失敗

陳建斌出生在烏魯木齊的一個體委大院，父親是中國第一批摩托車運動員。從小，家族也是按培養一個運動員的方式去規畫他的人生。但他的自我意識在逐漸覺醒，18歲那年，陳建斌看完電影《紅高粱》走出影院，惆悵想著「故事裡的人都去哪兒了？如果能變成電影裡的人多好」。

陳建斌高中畢業之後，放棄成為運動員的路徑，成為了一名待業青年。待業之初，母親給他找了一份商場售貨員的工作，陳建斌沒去。父親的一個朋友介紹陳建斌去新疆電視台投拍的電視劇《阿凡提》當劇務，他去了，並且幹得很起勁。他每天在劇組第一個起床，最後一個休息。但沒多久，《阿凡提》殺青，他失去了工作。

當時，烏魯木齊剛剛建立了一家電視製片公司，在招學員。陳建斌和其他一群文藝愛好者去考，交了500元的學費後，陳建斌成為一名學員，沒想到製片公司後來因經營不善倒閉。

連續兩次嘗試進入影視行業最終失敗，待業青年陳建斌決定自己拍電視劇。他完成了包含三個故事的劇本《藍灰黑》。

《藍灰黑》其中一個故事的主角是一個勞改釋放人員，出獄後，住在地下室擔任大樓清潔工，與一隻名叫「陽光」的鴿子為伴。工作中他喜歡上一位時常被男友家暴的女住戶，一次，他工作時又見到女人被打，主角打了男人，結果，那個女人不但不感激，反而怒斥他。他非常絕望，將「陽光」燒死了。

拍攝前，陳建斌向朋友借來攝影機及一盞瓦斯燈，總算是攢齊了設備，演員則是製片廠曾經的學員。嘗試拍攝了幾天之後，由於資金不足，只能解散了《藍灰黑》「劇組」。

陳建斌自導自演的第二部作品《第十一回》充滿個人特色。（取材自豆瓣電影）

圓導演夢 賣紅薯當第一步

那時的陳建斌依然沒有放棄拍電視劇的想法。他與朋友商量，既然拍攝失敗的原因是沒有錢，他們可以先開個飯館，掙了錢再拍電視劇。開飯館沒有本錢，可以從烤紅薯開始。一個完整的成為導演的鏈條形成了：賣烤紅薯——積累資金——開飯館——積累鉅資——拍電視劇。

陳建斌去外婆家拿了一個廢棄的鐵油桶，改造成一個烤爐。第二天，他和朋友把烤爐拉到市場，又從一位工商系統的同學那裡，得到一把「假公濟私」沒收來的秤。紅薯的生意不錯，但又沒過多久，他們的烤爐被城管人員以影響市容為由拉走了。

不久，「創業失敗」的陳建斌聽母親說，中央戲劇學院正在招生。他決定報考，並最終被錄取，以此結束了兩年固執又荒唐的待業生涯。1999年，他完成了第一個電影劇本《菊花茶》，影片拍完之後，陳建斌並不滿意。在這之後，陳建斌一直在尋找合適的小說和劇本。他時常付錢給別人，講一個故事，讓對方將之寫成劇本，但一直沒有遇到特別理想的本子。直到他找到《一個勺子》的原著《奔跑的月光》，覺得自己終於可以拍電影了。那時，距離他在新疆打算靠賣紅薯籌資拍電視劇的日子，已經過去了近25年。

在電影《第十一回》中，陳建斌出演的馬福禮一直喊著「信念！信念！」，從某個角度去看，陳建斌和電影的故事，也關於信念。

陳建斌和老婆蔣勤勤合作的電影《一個勺子》獲得2014年金馬獎最佳男主角與最佳新導演。（取材自豆瓣電影）

（取材自中國新聞週刊）