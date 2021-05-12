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被兩男神偶像追求 蔡卓妍「感動77次」

記者黃保慧／綜合報導
蔡卓妍主演「感動她77次」。(圖：華映提供)
蔡卓妍主演「感動她77次」。(圖：華映提供)

蔡卓妍（阿Sa）、帥哥周柏豪及金馬影后惠英紅共同演出的愛情電影「感動她77次」，是香港賣座電影「原諒他77次」的續篇作品，第一集引發香港許多情侶的熱烈回響，集合電影原班人馬再拍續集，鬼才導演邱禮濤執導，李敏編劇，更加入泰國男神偶像馬力歐，全新續篇不但討論到男女之間的相處，更延申到婚姻話題，讓故事更加豐富。

從第一集就身兼女主角和電影策劃的阿Sa說：「第一集時，我以為女生對電影會特別有感覺，沒想到，很多男孩子也很有感觸，他們會反思自己的問題，還給我們很多反饋的想法，也讓我們覺得可以再拍續集。」

這回再度集合原班人馬，但情侶間相處的印記由「原諒」變成「感動」，這次男、女主角更將會面對「愛情的墳墓」，婚姻的難題，故事更為豐富。

除了堅強的幕後陣容，劇組也特別邀請以「初戀那件小事」紅遍亞洲的泰國偶像男神馬力歐加入演出陣容，演出橫空而出，對阿Sa展開追求的泰國巨星，讓周柏豪想追回舊愛的過程更加困難。面對泰國男神的加入，阿Sa說：「馬力歐人很好，而且演出也很專業，在現場和他相處理自在舒服的。」馬力歐也覺得阿Sa非常親切，「就好像認識很久的朋友，合作起來很開心」。

「感動她77次」是香港賣座電影「原諒他77次」的續篇作品。(圖：華映提供)
「感動她77次」是香港賣座電影「原諒他77次」的續篇作品。(圖：華映提供)

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