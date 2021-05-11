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謝霆鋒捕獲發哥 「小時候抱過你」又上演

娛樂新聞組／綜合報導
謝霆鋒（右）與周潤發同框。（取材自微博）
謝霆鋒（右）與周潤發同框。（取材自微博）

謝霆鋒日前在網上發文「野生捕獲發哥」，並曬出與周潤發的合照，引發網友們的熱烈討論。隨後有網友在評論區曬出了謝霆鋒小時候被周潤發抱在懷裡的照片，網友戲稱為「小時候我抱過你系列」。

貓眼娛樂報導，謝霆鋒曬出的照片中，周潤發身穿著黑色長袖上衣，臉上戴著太陽眼鏡，頭上戴著一頂黑色棒球帽，一副標準「行山裝備」；謝霆鋒也同樣戴著太陽眼鏡，兩個人對著鏡頭面帶笑容，看起來心情相當不錯。

而網友曬出的「小時候我抱過你系列」的照片中，小小的謝霆鋒被周潤發抱在懷裡，照片中的發哥同樣戴著太陽眼鏡，一頭卷髮十分年輕，而那時候的謝霆鋒則是滿臉的嬰兒肥，畫面很是溫馨。

網民翻出謝霆鋒小時候被周潤發抱在手上的照片。（取材自微博）
網民翻出謝霆鋒小時候被周潤發抱在手上的照片。（取材自微博）

現在的發哥已經65歲了，出道這麼多年來，他曾經出演了無數經典的作品，包括「上海灘」中的許文強、「英雄本色」裡的Mark、「阿郎的故事」裡的阿郎等等，其中在電影「英雄本色」用美元點菸的鏡頭更是成為了經典中的經典。

謝霆鋒也早就成長為了一名成熟的藝人，他是最早的兩岸三地超級偶像，涉及影視歌三棲，年輕時候的謝霆鋒憑藉著帥氣的臉龐曾俘獲了無數少女的心，早年間在日本留學時就獲得了很高的人氣。

謝霆鋒 周潤發 電影

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