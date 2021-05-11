我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

褲腰夾別針…趙麗穎離婚瘦成螞蟻腰

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎離婚後似乎瘦了許多，牛仔褲要靠別針固定住。（取材自微博）
趙麗穎離婚後似乎瘦了許多，牛仔褲要靠別針固定住。（取材自微博）

剛與馮紹峰結束兩年多婚姻的趙麗穎日前低調現身機場，離婚後的趙麗穎顯然瘦了不少，身上的牛仔褲的腰圍大了好幾圈，要用別針固定才勉強穿得住。網友心疼留言「都不敢問姐姐腰圍多少了」、「感覺離婚後又暴瘦了不少」。

綜合媒體報導，趙麗穎與馮紹峰上月宣布離婚，恢復單身的趙麗穎一舉一動都是焦點。日前趙麗穎戴著帽子、口罩低調現身機場，其中趙麗穎疑因離婚後暴瘦，身材嬌小的她成了「螞蟻腰」，褲子後方得用別針夾住才不會掉下來。網友看了心疼驚呼：「腰也太細」、「褲子都夾起來了」、「這小蠻腰絕了」、「姐姐腰太細了，還要加鈕扣」。

趙麗穎揮別兩年短命婚後，日前被粉絲直擊現身機場，只見她低調戴著帽子、口罩，身穿黑色上衣和藍色牛仔寬褲，33歲的她身材本來就很嬌小，她這回還被眼尖網友發現，趙麗穎瘦成了「螞蟻腰」，褲子後方還用別針夾住，以防滑下來。

趙麗穎離婚暴瘦，粉絲心疼。（取材自微博）
趙麗穎離婚暴瘦，粉絲心疼。（取材自微博）

野生趙麗穎實在太「腰瘦」，網友看了都驚呼：「腰也太細」、「好瘦 褲子都夾起來了」、「背影都這麼漂亮」、「這小蠻腰絕了」、「姐姐腰太細了，還要加鈕扣」。

其實野生趙麗穎被直擊現蹤已非首次，她自4月底宣布離婚後，則被直擊穿著簡約風格的灰色運動服裝，頭戴漁夫帽、口罩獨自走天橋，趙麗穎的一張小臉蛋被包得密不透風，手上還拿著養生錘的趙麗穎，走樓梯時全程都低頭，看起來若有所思。

媒體報導，趙麗穎日前受邀參加某品牌直播活動，直播中被網友發現，她的頭髮髮色前後不一，疑似戴了假髮。

趙麗穎 口罩 機場

上一則

謝霆鋒捕獲發哥 「小時候抱過你」又上演

延伸閱讀

出道15年 恢單趙麗穎秀美肌

出道15年 恢單趙麗穎秀美肌
網友勸陳曉與趙麗穎復合 陳妍希：我倆好好的

網友勸陳曉與趙麗穎復合 陳妍希：我倆好好的
趙麗穎、馮紹峰離得徹底 戲中「大婚蠟像」也分了

趙麗穎、馮紹峰離得徹底 戲中「大婚蠟像」也分了
該結束都結束 趙麗穎搬離與馮紹峰上海愛巢

該結束都結束 趙麗穎搬離與馮紹峰上海愛巢

熱門新聞

楊坤商演遇大尷尬。（取材自微博）

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

2021-05-07 02:28
吉娜愛麗絲一家三代七口人齊聚一堂。（取材自微博）

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

2021-05-08 14:45
梓梓和媽媽一起穿性感泳裝。圖／摘自臉書

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

2021-05-09 13:38
林志玲、AKIRA甘於平凡婚姻生活，在家看電影、聊天牽著彼此的手，幸福恩愛。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供

林志玲AKIRA婚2年甜爆 私下小動作洩夫妻真實面

2021-05-04 10:17
劉德華被曝將上選秀節目。（取材自微博）

劉德華傳當「哥哥」 湖南選秀節目陣容堪比春晚

2021-05-07 02:29
言承旭為新片宣傳，長期健身保養，凍齡顏值看不出44歲。圖／摘自微博

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

2021-05-10 10:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播