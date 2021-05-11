褲腰夾別針…趙麗穎離婚瘦成螞蟻腰

趙麗穎離婚後似乎瘦了許多，牛仔褲要靠別針固定住。（取材自微博）

剛與馮紹峰結束兩年多婚姻的趙麗穎 日前低調現身機場 ，離婚後的趙麗穎顯然瘦了不少，身上的牛仔褲的腰圍大了好幾圈，要用別針固定才勉強穿得住。網友心疼留言「都不敢問姐姐腰圍多少了」、「感覺離婚後又暴瘦了不少」。

綜合媒體報導，趙麗穎與馮紹峰上月宣布離婚，恢復單身的趙麗穎一舉一動都是焦點。日前趙麗穎戴著帽子、口罩 低調現身機場，其中趙麗穎疑因離婚後暴瘦，身材嬌小的她成了「螞蟻腰」，褲子後方得用別針夾住才不會掉下來。網友看了心疼驚呼：「腰也太細」、「褲子都夾起來了」、「這小蠻腰絕了」、「姐姐腰太細了，還要加鈕扣」。

趙麗穎揮別兩年短命婚後，日前被粉絲直擊現身機場，只見她低調戴著帽子、口罩，身穿黑色上衣和藍色牛仔寬褲，33歲的她身材本來就很嬌小，她這回還被眼尖網友發現，趙麗穎瘦成了「螞蟻腰」，褲子後方還用別針夾住，以防滑下來。

趙麗穎離婚暴瘦，粉絲心疼。（取材自微博）

野生趙麗穎實在太「腰瘦」，網友看了都驚呼：「腰也太細」、「好瘦 褲子都夾起來了」、「背影都這麼漂亮」、「這小蠻腰絕了」、「姐姐腰太細了，還要加鈕扣」。

其實野生趙麗穎被直擊現蹤已非首次，她自4月底宣布離婚後，則被直擊穿著簡約風格的灰色運動服裝，頭戴漁夫帽、口罩獨自走天橋，趙麗穎的一張小臉蛋被包得密不透風，手上還拿著養生錘的趙麗穎，走樓梯時全程都低頭，看起來若有所思。

媒體報導，趙麗穎日前受邀參加某品牌直播活動，直播中被網友發現，她的頭髮髮色前後不一，疑似戴了假髮。