86版「紅孩兒」趙欣培 變身億萬企業家

當年「西遊記」裡的紅孩兒趙欣培，如今已是身家過億的企業家。（取材自微博）

86版「西遊記」裡紅孩兒的扮演者趙欣培，近日被曝如今已經是中科院博士，還自己創業成立了科技公司，身家已過億人民幣。

每日經濟新聞報導，趙欣培先是考入了北大計算機系，然後又進入中科院進修讀博，畢業後創立了公司當CTO。就在大家對此將信將疑的時候，中科院出面回應了：「他確實是碩博連讀，99年入學讀碩士，北大保送到這讀碩士，然後中途轉博士。」中科院工作人員表示，趙欣培「01年轉博，然後05年畢業。」

趙欣培1977年1月31日出生於北京 ，參演「西遊記」的時候才7歲左右，當時他外表清秀，在鏡頭前演戲非常自然，和老戲骨合作也不遜色，文藝天賦很出眾。一句「你是猴子請來的救兵嗎？」成為現在經常被用到的熱梗。

據說自出演了「西遊記」中的紅孩兒走紅之後，趙欣培的戲約不斷，還有不少的廣告來邀請他拍攝。但趙欣培拒絕了所有的工作，照常背起書包回到了校園讀書。

和當演員比起來，他對於計算機更有興趣，父母對他的教育 也是大力支持，最終在1995 ，趙欣培成功考入了北大的計算機科學技術系，又在中科院讀了碩士和博士學位。博士畢業後趙欣培工作了幾年，直到2014年開始自己創業，成立了某科技公司，將農業和互聯網相結合，幫助新型農業高效發展。作為公司的CTO，如今趙欣培被曝身家已經過億，還投資 了多家企業。

啟信寶數據顯示，目前趙欣培名下已經關聯了52家公司，大多為其投資對象。其中擔任法定代表人的企業共有2家（其中一家經營狀態為註銷），擔任高管的企業達24家。