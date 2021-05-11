我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

86版「紅孩兒」趙欣培 變身億萬企業家

娛樂新聞組／綜合報導
當年「西遊記」裡的紅孩兒趙欣培，如今已是身家過億的企業家。（取材自微博）
當年「西遊記」裡的紅孩兒趙欣培，如今已是身家過億的企業家。（取材自微博）

86版「西遊記」裡紅孩兒的扮演者趙欣培，近日被曝如今已經是中科院博士，還自己創業成立了科技公司，身家已過億人民幣。

每日經濟新聞報導，趙欣培先是考入了北大計算機系，然後又進入中科院進修讀博，畢業後創立了公司當CTO。就在大家對此將信將疑的時候，中科院出面回應了：「他確實是碩博連讀，99年入學讀碩士，北大保送到這讀碩士，然後中途轉博士。」中科院工作人員表示，趙欣培「01年轉博，然後05年畢業。」

趙欣培1977年1月31日出生於北京，參演「西遊記」的時候才7歲左右，當時他外表清秀，在鏡頭前演戲非常自然，和老戲骨合作也不遜色，文藝天賦很出眾。一句「你是猴子請來的救兵嗎？」成為現在經常被用到的熱梗。

據說自出演了「西遊記」中的紅孩兒走紅之後，趙欣培的戲約不斷，還有不少的廣告來邀請他拍攝。但趙欣培拒絕了所有的工作，照常背起書包回到了校園讀書。

和當演員比起來，他對於計算機更有興趣，父母對他的教育也是大力支持，最終在1995 ，趙欣培成功考入了北大的計算機科學技術系，又在中科院讀了碩士和博士學位。博士畢業後趙欣培工作了幾年，直到2014年開始自己創業，成立了某科技公司，將農業和互聯網相結合，幫助新型農業高效發展。作為公司的CTO，如今趙欣培被曝身家已經過億，還投資了多家企業。

啟信寶數據顯示，目前趙欣培名下已經關聯了52家公司，大多為其投資對象。其中擔任法定代表人的企業共有2家（其中一家經營狀態為註銷），擔任高管的企業達24家。

投資 北京 教育

上一則

是元介送炸雞到府 與李千那感情沒變

下一則

周興哲揮汗趕戲、慰勞劇組 喜聞新歌大陸奪冠

延伸閱讀

港首富換人 寧德時代老董上位 身家比李嘉誠多1億美元

港首富換人 寧德時代老董上位 身家比李嘉誠多1億美元
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

劉德華弟弟曝光 長相不如天王哥但身家頗豐

劉德華弟弟曝光 長相不如天王哥但身家頗豐
打疫苗有顧慮？用靈芝孢子粉增強免疫 中科院防疫禮包 中科靈芝孢子粉免費申領

打疫苗有顧慮？用靈芝孢子粉增強免疫 中科院防疫禮包 中科靈芝孢子粉免費申領

熱門新聞

楊坤商演遇大尷尬。（取材自微博）

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

2021-05-07 02:28
吉娜愛麗絲一家三代七口人齊聚一堂。（取材自微博）

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

2021-05-08 14:45
梓梓和媽媽一起穿性感泳裝。圖／摘自臉書

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

2021-05-09 13:38
林志玲、AKIRA甘於平凡婚姻生活，在家看電影、聊天牽著彼此的手，幸福恩愛。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供

林志玲AKIRA婚2年甜爆 私下小動作洩夫妻真實面

2021-05-04 10:17
劉德華被曝將上選秀節目。（取材自微博）

劉德華傳當「哥哥」 湖南選秀節目陣容堪比春晚

2021-05-07 02:29
言承旭為新片宣傳，長期健身保養，凍齡顏值看不出44歲。圖／摘自微博

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

2021-05-10 10:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播