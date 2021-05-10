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劉以豪自曝「腰力好」 手扶梯深情接吻沈月

記者陳慧貞／綜合報導
劉以豪（右）、沈月首度搭檔，合作非常愉快。（取材自微博）
劉以豪（右）、沈月首度搭檔，合作非常愉快。（取材自微博）

台灣戲劇男神劉以豪演出陸劇，與「杉菜」沈月合作新戲「我親愛的小潔癖」，劇情溫馨、可愛、浪漫又有點搞笑。提到拍攝時印象最深刻的戲分，劉以豪笑稱，一場「手扶梯之吻」最艱難，由於手扶梯在運行，2人來來回回拍攝多次，他還要以腰力支撐兩人體重，拍完那場戲，眾人都直呼鬆了一口氣。

「我親愛的小潔癖」改編自原著漫畫「先熱情的打掃吧」，劉以豪坦言，拍攝前並未特地拜讀過原著，劇本前製時期改編了數個版本，「其實對我來說，就是一個全新劇集，沒有想過多了些什麼或是少了什麼，就像平時拍戲一樣，重新思考自己角色、人物關係，然後如何表現出來」。

劇中，劉以豪飾演一名有潔癖的高富帥「顧人齊」，角色因缺乏愛、自信，才意外有潔癖習慣，拍攝時他融入角色，刻意將自己的家也收拾乾淨、整齊清潔，生活中話變得不多，「想像著一個非常乾淨的材質，帶著金屬面在演戲，看情況轉換，靈魂再乾淨、再整潔，都是為了隱藏一顆脆弱的心吧。」至於自評潔癖程度10分有幾分？他笑稱應該是8分吧，「我喜歡乾淨感覺讓人舒服，但沒有到很誇張的地步。指甲長了就一定要剪，不然會覺得整天都不舒服，一天可以洗兩次澡以上，沒洗澡會睡不著也睡不好」。

第一次和沈月搭檔CP，劉以豪讚對方「可愛、有親和力」，彼此互動有默契，尤其一場「手扶梯之吻」印象最深刻，「我們在手扶梯上面接吻，因為手扶梯在運行，一方面要配合手扶梯的速度，一方面要和攝影配合，非常艱難。」

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