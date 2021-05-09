趙堯珂控鄧超元渣男：稱厭女卻每部戲都有好過的女生

趙堯珂曝光與鄧超元戀情，控男方說謊，與其他女星搞曖昧。（取材自微博）

曾參加「創造101」、演過「終極三國2017」貂蟬、「國民老公」宋相思，最近還有網劇「御賜小仵作」播出的女星趙堯珂，日前早晨突然發長文，曝光和「青春有你1」男星鄧超 元在一起已經半年了，但男方的所作所為讓她難受到忍不下去了，選擇曝光，而看了趙堯珂的描述，網友怒轟鄧超元根本渣男，並稱趙堯珂是被鄧超元騙色騙財了。

趙堯珂曝光與鄧超元戀情，控男方說謊，與其他女星搞曖昧。（取材自微博）

趙堯珂控訴鄧超元不讓她去學游泳 ，不准她去上表演課，「你覺得我只要跟男生接觸就是錯的，所以我也開始反思我是不是不該和異性接觸……」。而在趙堯珂曝光的對話截圖中，男方（鄧超元）稱「我有一點社恐症，也有一點厭女症」還補充「厭是指生理反應，靠近了都會不舒服」，要女方好好珍惜他，更說自己是「落難的王子」。

但趙堯珂控訴他「你說的你沒怎麼談過戀愛，但其實之前每部戲都有好過的女生，包括我們這部戲。你還和我們戲一個身材前凸後翹的女演員發了很多曖昧的消息。你說你很少出去玩很『厭女』，但我這兩天才知道你前陣子去一個朋友的生日局在KTV呆到早上五六點，還跟我一個認識的女生朋友聊了很久且互換了微信 ……。」

趙堯珂傷心直言：「我希望我們未來是有好的結果，所以我不斷地妥協，不斷地放棄自己原有的生活圈子……，直到我這幾天才發現，你曾經對我編織的夢境徹底破碎了。」最後說：「曾經有多在乎你現在就有多反胃。如果你在戲裡但凡有半點在現實生活裡的演技，那你肯定比現在厲害多了吧。」

網友看了之後表示「這就是PUA（騙色騙財）呀」、「離開是對的」、「通過貶低別人提高自己，這種男人，漂亮姐姐快逃吧。」