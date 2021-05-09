阿嬌身形暴脹 前夫憂鬱厭食 暴瘦9公斤

在零修圖鏡頭下的阿嬌（左）與鍾漢良（右）。(取材自抖音)

台灣 「醫界王陽明」賴弘國與港星阿嬌 （鍾欣桐）結婚一年兩個月，去年3月宣告離婚，震驚演藝圈。時隔一年多，賴弘國貼出與友人合照，他整個人暴瘦一圈，再度引起關注。賴弘國坦言，他從2019年開始就有憂鬱問題，最近又開始吃不下，「人生都要毀了」。

新浪娛樂報導，阿嬌最近被指身形暴脹，但前夫賴弘國日前在社交平台是曬照，則被發現暴瘦，可謂大相逕庭，有指原來他2019年開始就有抑鬱問題，已求醫兩年，他坦言多日沒胃口，身高1米76的他更暴瘦9公斤，從73公斤下降到64公斤。

賴弘國因憂鬱變瘦。（取材自Instagram）

對於抑鬱原因，他指可能因現時獨自在內地工作，要到6月末才回台灣，久未與家人朋友見面，心情低落。而問到是否與離婚有關？他則表示：「你看我的婚姻，人生都要毀了，這沒什麼好讓人知道。」但他強調自己沒事，撐得住，現在還努力打拚。

阿嬌與「醫界王陽明」賴弘國去年爆出婚變。（取材自微博）

中時新聞網報導，阿嬌日前在網上PO出與鍾漢良活動合影，身材又纖細不少，只是隨著她活動影片在網上瘋傳，才知所謂的阿嬌變瘦只是修圖效果。

影片中阿嬌穿著黑色連身褲，圓潤小腹明顯突出，站在精瘦的鍾漢良身旁，身材更顯豐腴，顏質卻依然出眾，令網友看了忍不住留言「雖然身材胖了，但臉還是很好看」、「羨慕臉一點都沒胖」、「感覺胖了更好看」、「比骨瘦如材好看多了」