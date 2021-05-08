我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

「穿情侶裝」出遊？劉亦菲被爆熱戀攝影師

娛樂新聞組／綜合報導
網傳劉亦菲（前排左一）和攝影師劉健安（前排中）交往。（取材自微博）
網傳劉亦菲（前排左一）和攝影師劉健安（前排中）交往。（取材自微博）

中國「神仙姐姐」劉亦菲2018年與南韓男星宋承憲分手後，近日網傳爆出新戀情，對象是她合作多年的知名攝影師劉健安，消息還指兩人穿情侶裝出遊，不過目前兩位當事人都未做回應，倒是有名似乎是劉健安的友人的闢謠稱「假唄」。

噓！星聞報導，劉亦菲當年因演出電影「第三種愛情」，與宋承憲假戲真作。2015年宋承憲認愛劉亦菲，2018年分手。

網傳兩人穿同款球鞋，男方黑色、女方白色。（取材自微博）
網傳兩人穿同款球鞋，男方黑色、女方白色。（取材自微博）

網傳劉亦菲有了新戀情，對像是知名攝影師劉健安，但有人截圖相關消息並發文「這口老瓜」，引來他人詢問「老哥你知道些啥」，該友人則表示「這都可以聯繫上，哈哈哈哈」，網友再追問「所以是真是假」，他則表示「假唄」。外界懷疑是劉健安友人出面闢謠。

另據八卦微博「八組吃瓜蜀黍」報導，最近有網友稱劉亦菲熱戀名攝影師劉健安，劉健安外型陽光帥氣，兩人曾多次糾眾出遊。爆料者還稱兩人疑似穿情侶裝放閃，連腳上穿的球鞋都是同款，男黑女白，頗為顯眼。

爆料者還出示一張照片，稱劉亦菲穿過的黑色斗篷換到了劉健安身上，另外，劉亦菲早在2017年、2019年就曾標註對方帳號。

但網友對於爆料者提出的「證據」卻有不同解讀，有人認為劉健安身為知名攝影師，本來就和許多藝人關係不錯，「不能因為劉亦菲性格好，攝影師保鏢助理都帶著一起旅遊吃飯，就給人造謠吧」，也有人質疑「空口造謠？連約會圖牽手圖都沒有，說是談戀愛都沒人信」；另有人說「我去過摩納哥的這個展覽...黑色斗篷是展廳統一發放的的，空調太冷給客人統一準備的」，更有人說「雖然我也夢想這是我老婆，但是假的就是假的啦」。

劉亦菲 攝影 中國

上一則

老公滾了…人妻舒淇深夜喊寂寞

下一則

捲入福原愛婚變 江宏傑姊姊突曬照「水落一定石出」

延伸閱讀

矽谷藝術家圖景 惕厲亞裔不做「啞裔」

矽谷藝術家圖景 惕厲亞裔不做「啞裔」
太過耀眼致刺眼 外媒分析：趙婷成功令中國難堪

太過耀眼致刺眼 外媒分析：趙婷成功令中國難堪
劉亦菲曬脖子扎滿針治療照：盼盡快做回一條好漢

劉亦菲曬脖子扎滿針治療照：盼盡快做回一條好漢
張柏芝自爆上海北京擁豪宅 因「浪姐2」入袋破763萬

張柏芝自爆上海北京擁豪宅 因「浪姐2」入袋破763萬

熱門新聞

楊坤商演遇大尷尬。（取材自微博）

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

2021-05-07 02:28
「華為小公主」姚安娜加盟「中餐廳」第五季遭到熱議。(取材自微博)

華為小公主姚安娜 進「中餐廳」惹議

2021-05-01 14:33
林志玲、AKIRA甘於平凡婚姻生活，在家看電影、聊天牽著彼此的手，幸福恩愛。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供

林志玲AKIRA婚2年甜爆 私下小動作洩夫妻真實面

2021-05-04 10:17
黃秋生將再度用美食與台灣觀眾見面。圖／摘自臉書

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

2021-05-02 12:47
劉德華被曝將上選秀節目。（取材自微博）

劉德華傳當「哥哥」 湖南選秀節目陣容堪比春晚

2021-05-07 02:29
伊能靜參加音樂節活動，遭曝光「零修圖」照與先前每照落差大，引起熱議。（取材自微博）

伊能靜零修圖照曝光 網驚：發福了

2021-05-06 15:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這