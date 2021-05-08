「穿情侶裝」出遊？劉亦菲被爆熱戀攝影師

網傳劉亦菲（前排左一）和攝影師劉健安（前排中）交往。（取材自微博）

中國 「神仙姐姐」劉亦菲 2018年與南韓男星宋承憲分手後，近日網傳爆出新戀情，對象是她合作多年的知名攝影 師劉健安，消息還指兩人穿情侶裝出遊，不過目前兩位當事人都未做回應，倒是有名似乎是劉健安的友人的闢謠稱「假唄」。

噓！星聞報導，劉亦菲當年因演出電影「第三種愛情」，與宋承憲假戲真作。2015年宋承憲認愛劉亦菲，2018年分手。

網傳兩人穿同款球鞋，男方黑色、女方白色。（取材自微博）

網傳劉亦菲有了新戀情，對像是知名攝影師劉健安，但有人截圖相關消息並發文「這口老瓜」，引來他人詢問「老哥你知道些啥」，該友人則表示「這都可以聯繫上，哈哈哈哈」，網友再追問「所以是真是假」，他則表示「假唄」。外界懷疑是劉健安友人出面闢謠。

另據八卦微博「八組吃瓜蜀黍」報導，最近有網友稱劉亦菲熱戀名攝影師劉健安，劉健安外型陽光帥氣，兩人曾多次糾眾出遊。爆料者還稱兩人疑似穿情侶裝放閃，連腳上穿的球鞋都是同款，男黑女白，頗為顯眼。

爆料者還出示一張照片，稱劉亦菲穿過的黑色斗篷換到了劉健安身上，另外，劉亦菲早在2017年、2019年就曾標註對方帳號。

但網友對於爆料者提出的「證據」卻有不同解讀，有人認為劉健安身為知名攝影師，本來就和許多藝人關係不錯，「不能因為劉亦菲性格好，攝影師保鏢助理都帶著一起旅遊吃飯，就給人造謠吧」，也有人質疑「空口造謠？連約會圖牽手圖都沒有，說是談戀愛都沒人信」；另有人說「我去過摩納哥的這個展覽...黑色斗篷是展廳統一發放的的，空調太冷給客人統一準備的」，更有人說「雖然我也夢想這是我老婆，但是假的就是假的啦」。