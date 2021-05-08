老公滾了…人妻舒淇深夜喊寂寞

舒淇發文「老公滾了，一股寂寞衝上鼻頭」。（取材自微博）

女神舒淇2016年馮德倫結婚，婚後仍相當低調，甚少放閃。6日晚間突然發文「老公滾了，工作人員也不在身邊，朋友們都有約了，一股寂寞衝上鼻頭」，不過之後話鋒一轉直呼「喔ya！終於沒人管我，沒人要我管啦～～自由啦」。引來網友笑稱「打情罵俏唷」，老公馮德倫也留言「誰管得到妳啊淇哥」。

噓！星聞報導，舒淇發文「曬寂寞」，好友們馬上發文回應，陳喬恩起鬨大喊「開酒開酒啦」，阿Sa（蔡卓妍）則要舒淇好好享受自由時間。

另據香港 文匯報報導，舒淇和老公馮德倫婚後表現恩愛，不過兩人因工作關係，偶爾要分隔兩地，馮德倫近日在中國 開工，舒淇隔空向老公撒嬌大吐孤獨苦水，馮德倫則以「淇哥」稱之，似乎頗有夫婦間的生活小情趣。

舒淇在社交網上放了一張老公滿面鬍鬚的照片，再加上發光效果，繼而寫上：「突然覺得孤獨了，老公滾了，工作人員也不在身邊，朋友們都有約了， 一股寂寞衝上鼻頭……喔，終於沒人管我，沒人要我管啦 ～自由啦」。

另有媒體報導，舒淇和馮德倫因生活習慣不同，加上馮德倫常發大少爺脾氣，讓舒淇心死，曾在網上發文稱「沒有人是當你的出氣筒」，知情人稱：「Kiki（舒淇）視馮德倫如好姊妹多過於情人」，兩人聚少離多，生小孩無望，已有離婚的準備。