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粉絲倒奶追星 愛奇藝道歉 選秀決賽無限期延後

噓！星聞 綜合報導
「青春有你3」。(取材自微博)
「青春有你3」。(取材自微博)

愛奇藝製播的選秀節目「青春有你3」4日深夜遭到北京廣電局責令暫停節目錄製，6日愛奇藝也在官方微博發文，因為倒奶事件造成的影響道歉，原訂8日要直播的成團夜也暫停，不過未說明後續何時會恢復節目播出。

除此之外，「青春有你3」贊助商真粒果也發文道歉，「對於浪費牛奶飲品的行為，我們無比痛心並堅決反對一切形式的食品浪費。」

「青春有你3」遭勒令暫停播出，起因是因為節目決賽的投票規則中，要購買節目牛奶品牌贊助商的產品，利用飲料產品瓶蓋的QR code來投票，結果許多粉絲為了幫心儀的訓練生投票，購買了大量的牛奶飲料產品，但是喝不完就只能倒到溝渠中，還有人拍成影片上傳到網路，引發熱議，這也引起中國官方的關注，還約談了愛奇藝相關負責人，最後責令節目要暫停錄製。

6日深夜愛奇藝在官方微博發長文道歉，並表示「我們重申堅決反對一切形式的食品浪費」，同時也反省「在節目製作和播出過程中，我們忽視了價值觀導向和社會責任，忽視了節目應有的合理規則，忽視了節目缺陷可能產生的嚴重負面影響，我們為此負全部的責任。」

對於「青春有你3」節目的後續處理，愛奇藝也提出三點措施，「原定5月8日的成團之夜停止錄製和直播，節目組繼續慎重研究並調整節目規則」、「從即刻起，關閉「青春有你3」所有助力通道」、「對於已經購買商家活動裝產品但未使用的用戶，平台和商家共同協商，確保妥善解決，相關細則將在「青春有你3」的官方微博公佈」。

不過節目到底何時能恢復正常，愛奇藝尚未公布，惹得不少粉絲留言頻問「所以到底延遲到什麼時候 其他選手怎麼辦？」、「那怎麼辦？還成團嗎？」、「早應該改了！最後懇求一定要讓孩子們成團出道，讓117名訓練生一起完成決賽夜，讓粉絲陪他們一起成團！拜託了！」、「節目組繼續慎重研究並調整節目規則？什麼時候能研究好！」

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