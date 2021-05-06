李一桐被指不紅 放話：憑本事讓你們閉嘴

李一桐和眾多男神，包括楊洋、鄧倫、羅晉、李現等搭檔過，奈何始終紅不起來。（取材自微博）

女星李一桐2017年憑藉劇集「射雕英雄傳」中「黃蓉」一角為觀眾熟知，在此後的12套劇集中，全部擔任女主角，搭配的男星包括楊洋、鄧倫、羅晉、李現、許凱等流量或實力派演員，是一位名副其實的「資源咖」，奈何始終紅不起，因此備受質疑。

香港 01報導，日前李一桐在綜藝節目「快樂大本營」中，也親口回應這個問題，她表示：「我覺得我們做演員，可能都會有一些正面或者負面的評論，剛開始沒什麼感覺，倒是隨之越往後走，可能會覺得大家會被洗腦，就是可能真的總記不住，或者永遠說什麼不紅，或者體寒，就是總有這樣的通稿，我也不知道為啥。」適逢當日的主題是「姐姐好颯」，因此李一桐就網上評價自己的一句說話「李一桐是憑本事不紅」而放出狠話：「姐會憑本事讓你們閉嘴。」

其實網友作出這樣的反應毫不意外，畢竟李一桐尚未有作品掀起較大水花，且正在播出的「驪歌行」又仆直了，而這已是她第15次做女主角，沒有實際的作品支撐，只會令人覺得是嘴硬。

實際上，李一桐演技並不算差，但又未到相當精湛的程度，就樣貌來講，也只是「正常」，缺少靈氣，同美艷也沾不上邊，充其量是甜美可愛，換句說話，就是無辨識度，可塑性不強，讓觀眾找不到記憶點。其次，李一桐基本上是無縫進組，既無時間走出上一個角色，也無時間揣摩新角色，容易讓表演越來越模式化，一定程度上影響觀感。