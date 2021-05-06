我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

李一桐被指不紅 放話：憑本事讓你們閉嘴

娛樂新聞組／綜合報導
李一桐和眾多男神，包括楊洋、鄧倫、羅晉、李現等搭檔過，奈何始終紅不起來。（取材自微博）
李一桐和眾多男神，包括楊洋、鄧倫、羅晉、李現等搭檔過，奈何始終紅不起來。（取材自微博）

女星李一桐2017年憑藉劇集「射雕英雄傳」中「黃蓉」一角為觀眾熟知，在此後的12套劇集中，全部擔任女主角，搭配的男星包括楊洋、鄧倫、羅晉、李現、許凱等流量或實力派演員，是一位名副其實的「資源咖」，奈何始終紅不起，因此備受質疑。

香港01報導，日前李一桐在綜藝節目「快樂大本營」中，也親口回應這個問題，她表示：「我覺得我們做演員，可能都會有一些正面或者負面的評論，剛開始沒什麼感覺，倒是隨之越往後走，可能會覺得大家會被洗腦，就是可能真的總記不住，或者永遠說什麼不紅，或者體寒，就是總有這樣的通稿，我也不知道為啥。」適逢當日的主題是「姐姐好颯」，因此李一桐就網上評價自己的一句說話「李一桐是憑本事不紅」而放出狠話：「姐會憑本事讓你們閉嘴。」

其實網友作出這樣的反應毫不意外，畢竟李一桐尚未有作品掀起較大水花，且正在播出的「驪歌行」又仆直了，而這已是她第15次做女主角，沒有實際的作品支撐，只會令人覺得是嘴硬。

實際上，李一桐演技並不算差，但又未到相當精湛的程度，就樣貌來講，也只是「正常」，缺少靈氣，同美艷也沾不上邊，充其量是甜美可愛，換句說話，就是無辨識度，可塑性不強，讓觀眾找不到記憶點。其次，李一桐基本上是無縫進組，既無時間走出上一個角色，也無時間揣摩新角色，容易讓表演越來越模式化，一定程度上影響觀感。

香港

上一則

一億日元片酬拍AV？ 前「早安少女」加護亞依駁傳聞

下一則

「黑道律師」宋仲基誇全汝彬 搭配默契第一名

延伸閱讀

「艾蜜莉」亞裔閨密是她！艾希莉朴好歌喉藏不住

「艾蜜莉」亞裔閨密是她！艾希莉朴好歌喉藏不住
許凱嫌棄楊冪？吻完後猛擦嘴

許凱嫌棄楊冪？吻完後猛擦嘴
網友爆演戲全靠背景硬 李一桐：告到你找到背景為止

網友爆演戲全靠背景硬 李一桐：告到你找到背景為止
嫌棄女主角長相？中國男星開鏡全程擺臭臉網罵爆

嫌棄女主角長相？中國男星開鏡全程擺臭臉網罵爆

熱門新聞

「華為小公主」姚安娜加盟「中餐廳」第五季遭到熱議。(取材自微博)

華為小公主姚安娜 進「中餐廳」惹議

2021-05-01 14:33
林志玲、AKIRA甘於平凡婚姻生活，在家看電影、聊天牽著彼此的手，幸福恩愛。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供

林志玲AKIRA婚2年甜爆 私下小動作洩夫妻真實面

2021-05-04 10:17
黃秋生將再度用美食與台灣觀眾見面。圖／摘自臉書

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

2021-05-02 12:47
劉德華與周星馳1990年合拍賭俠。（取材自豆瓣電影）

劉德華與周星馳30年沒合作 背後原因讓人毛骨悚然

2021-04-30 02:28
伊能靜參加音樂節活動，遭曝光「零修圖」照與先前每照落差大，引起熱議。（取材自微博）

伊能靜零修圖照曝光 網驚：發福了

2021-05-06 15:45
63歲的莎朗史東，依然保有窈窕身段。圖／摘自Instagram

63歲莎朗史東開心毛小孩回家團圓 大秀泳裝身段

2021-05-02 11:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了