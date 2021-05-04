黃子韜戀上女網紅？多件同款 同遊露餡

黃子韜被網友扒出疑似戀上網紅張允恩。(取材自微博)

男星黃子韜被網友扒出與網紅張允恩多次使用同款餐具、電腦、口罩，疑似戀情曝光，引發網友熱議。

來源：YouTube

鳳凰網報導，網友先是扒出兩人疑似使用同款餐具，黃子韜曾在社交平台上曬出過一張自己在家吃飯的照片，其中一套藍色印花的餐具非常顯眼。而張允恩的小號「是個摩羯直女吧」也曾曬出做飯照片，餐具也是藍色印花，而且無論是碗還是盤子，都與黃子韜曬出的十分相似。

另外，黃子韜曾在青島買過一款筆記本電腦，而同一時間，張允恩也發照片透露自己正在使用同款電腦。同時，黃子韜錄節目時戴過的一款口罩，也出現在張允恩身上。

不僅如此，兩人還疑似一起約會出遊。黃子韜日前去珠海玩，發出多張在珠海遊艇上的照片和視頻，就在他曬照第二天，張允恩也在網上分享乘坐遊艇出海旅遊的美照。

據報導，張允恩今年21歲，還在音樂學院上學，是某視頻平台的網紅，粉絲數近90萬，不僅顏值高，身材也非常不錯，兩人從外形來說非常登對。

然而有網友f卻爆料張允恩整過容，還吐槽她瘋狂買廣告推廣，鼓勵粉絲節食減肥，看上去黑歷史也不少。

雖然網上對兩人疑似戀情曝光議論的熱火朝天，但黃子韜至今還並未出面回應。