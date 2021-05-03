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許光漢「婚禮」票房破4億人民幣 打敗四大影帝

記者蘇詠智／綜合報導
許光漢(左)與章若楠合演「你的婚禮」，在中國大陸票房開紅盤。（取材自微博）
許光漢(左)與章若楠合演「你的婚禮」，在中國大陸票房開紅盤。（取材自微博）

根據南韓電影重拍的影片，近來在台灣與大陸都掀起賣座熱潮，似乎成為新的致勝法寶。不讓「當男人戀愛時」橫掃全台票房專美，由台灣演員許光漢與大陸演員章若楠主演的「你的婚禮」大陸上映3天、票房賣破4億人民幣（約6200萬美元），連同檔對打郭富城、古天樂等影帝的新作都不是對手。

「你的婚禮」是許光漢去年赴大陸拍攝的電影，改編自韓片「婚禮的那一天」，他扮演一個中學游泳選手，喜歡上章若楠演的轉學生，然而經過多年牽扯，最終仍只能在女方的婚禮上互道感謝。

影片口碑並不算特別突出，但許光漢與章若楠被讚「CP感絕佳」，各線城市都有不少女生相約進戲院，也看得感動落淚，上映至今賣座穩坐冠軍，連張藝謀新作「懸崖之上」、郭富城與許瑋甯主演的「秘密訪客」、古天樂與梁家輝等四大香港電影金像獎影帝聯手的「追虎擒龍」等片，都不是許光漢的對手。

這部片是許光漢暴紅後，票房號召力第一次受到檢驗，就有絕佳成績，還擊退前輩巨星，證明他在大陸年輕女性心目中確實有魅力。他雖然在「挺新疆棉」後台灣人氣有些受影響，更有人唱衰「迅速跌下神壇」，但在大陸卻打贏第一場票房勝仗。

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