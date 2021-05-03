涉陰陽合約逃稅 鄭爽「倩女幽魂」恐禁播

鄭爽2019年拍的古裝電視劇「倩女幽魂」，或將面臨取消播出。 （取材自北京青年報）

中國 女明星鄭爽 被爆在2019年拍攝古裝電視劇「倩女幽魂」（現更名為「只問今生戀滄溟」）涉嫌透過陰陽合約逃稅 ，或將永久禁播。

鄭爽被爆當時索取了人民幣1億6000萬（下同，約2482萬美元）片酬，並通過拆分陰陽合約的方式，躲避有關部門的限薪令及偷逃稅款。根據相關官方規定，演員片酬超限，劇目可能面臨永久取消播出。

綜合媒體報導，涉嫌通過陰陽合約逃稅的鄭爽實際控制著16家公司，其中7家由鄭爽擔任公司法定代表人。這7家公司中，4家已註銷、一家公司的125萬元股權被法院凍結，其中3家存續：分別為註冊資本100萬元的上海噶咕娛樂發展有限公司，以及九江酷酷熊影視文化工作室和九江羊群效應影視文化工作室。

據了解，2019年4月19日，中國廣播電影 電視社會組織聯合會電視製片委員會發布「關於嚴格執行電視劇網絡劇製作成本配置比例規定的通知」，要求從業人員嚴格執行限薪政策，全部演員的總片酬不超過製作總成本的40%，其中主要演員不得超過總片酬的70%。

通知還指出，若片酬情況不符合規定且無正當理由或隱瞞不報的，所屬協會需上報大陸國家廣播電視總局，視情況依法採取暫停直至永久取消劇目播出、製作資質（資格條件）等處罰措施。