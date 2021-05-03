明道賣自家保養品 一小時吸金破千萬人民幣

明道自創品牌新品發表（左），陳曉東特地前來站台。（圖：歐希納提供）

台灣 藝人明道日前為自創保養品牌赴海南海花島舉辦新品蘭花系列發表會，他邀請於綜藝「追光吧哥哥」結識的哥兒們港星陳曉東前來助陣，兩代凍齡男神同台，讓上百粉絲尖叫不已，嗨翻全場，產品預購短短1小時就衝破1140萬人民幣（約176萬美元），吸金功力超強。

明道與陳曉東相識於陸綜「追光吧哥哥」，曾在節目中「告白」喜歡對方，這次邀請陳曉東、卡斯柏、劉維同台助陣，也是自節目後，哥兒們首次公開露面，顯示下了節目，彼此的兄弟情誼不滅。

陳曉東也表示，兩人熟識後，明道貼心地送了自創保養品給他，使用後覺得相當好用，這次好友的品牌新品發表辦在海南，因此在活動前夕，他還帶著老婆與兩個女兒到三亞度假。

特別的是，見到陳曉東的兩個女兒，明道也送上品牌周邊兔子玩偶「貝貝兔」當見面禮，陳曉東則獻唱成名曲「比我幸福」、「心有獨鍾」，也是明道最喜歡的歌曲之二，現場粉絲琅琅上口，氣氛溫馨熱烈。而這場活動，除了陳曉東、卡斯柏、劉維助陣外，張庭、陶虹也現身站台。

明道這些年不斷地提升自我，近期挑戰演出音樂劇「趙氏孤兒」，以及榮獲美妝界奧斯卡獎 之稱的「天貓美妝金妝獎頒獎典禮」年度最受歡迎明星主理人獎項，在明星偶像與商業霸總的雙重身分駕馭得當，他說：「每一種身份都是新的突破。」