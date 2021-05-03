馮小剛又賭輸了 共賠華誼兄弟2.3億人民幣

根據對賭協議，馮小剛這次需賠付華誼兄弟業績補償款約1.68億元。（取材自每日經濟新聞）

華誼兄弟近日發布2020年年報。年報顯示，中國 著名導演馮小剛再一次對賭輸了，兩次需賠華誼人民幣2.35億（下同，約3646萬美元）。

中國基金報報導，年報顯示，當年耗資10.5億收購的馮小剛的公司—浙江東陽美拉傳媒有限公司（以下簡稱東陽美拉）僅實現淨利潤552.38萬元，低於業績承諾1.749億元。

根據對賭協議，馮小剛需要賠付業績補償款約1.68億元。

事實上，這並非馮小剛第一次賭輸。早在2018年，東陽美拉實現淨利潤6501.50萬元，低於業績承諾1.32億元。根據對賭協議，馮小剛需要賠付業績補償款約0.67億元。合計計算，馮小剛需要賠付業績補償款約2.35億元。

幸運的是，這是馮小剛完成對賭協議的最後一年，換句話說，2015年獲得10.5億併購款，馮小剛5年來賠付業績補償款2.35億之後，仍有8億多已經落袋為安了。

今年63歲的馮小剛，2018年因電影 「手機 2」惹上麻煩，同年5月因爆出震驚娛樂圈的「陰陽合同」事件，與范冰冰等大腕被列「黑名單」，按高稅率補交巨額稅款，事業和名聲均受創。

早年被「華誼兄弟」視為「搖錢樹」的馮小剛，2018年開始頻繁註銷公司，而且因「手機2」的上映遙遙無期，年度票房業績為零，需按「對賭協議」賠償承諾的業績，導致一度無片可拍的馮小剛壓力山大，去年9月份曾代言手機遊戲，當時有網友感嘆：「今年的電影行業真的太慘了。」