黃秋生續開「餐車」 深入台灣交朋友

黃秋生續任節目主廚。（取材自臉書）

香港影帝黃秋生 日前低調赴台灣 ，順利取得就業金卡，LINE TV宣布黃秋生將繼續主持實境節目「開著餐車交朋友」第二季，搭檔莊凱勛、蔡凡熙。

「開著餐車」第一季由KID、宋柏緯與黃秋生合作，藉由年齡差異擦出火花。第二季同樣用藝人年齡做出區隔，清一色全是演員，大幅降低了綜藝成分。他們之後預計在30天內深入台灣五個縣市尋找食材，在每個地點以40份餐點結交朋友。

莊凱勛首度跨足實境節目，私下的他因為愛吃，時常自己找食譜、下廚，平時擔任家中的「料理長」，最擅長台式料理。蔡凡熙也獻出第一次，他的台南老家開早午餐店，因此學會製作三明治、法式吐司等西式輕食料理，去年更報名了料理教室增進廚藝。

另一組美食節目主持人威廉 和風田、朵拉，日前為節目「食尚玩家—熱血48小時」登玉山攻頂，朵拉因為登上玉山太興奮忍不住大哭，結果竟呼吸困難，風田也因為高山症整個人病懨懨，只有威廉活力十足，後來只有他先留在山頂，風田和朵拉則是提前一個小時下山。

三人都是第一次挑戰玉山，威廉在山上還一度發燒，「我是不喜歡吃藥的人，但在山上沒辦法，該吃藥還是要吃。」朵拉爆料威廉吃了自己給的過期感冒藥，問威廉有吃威而鋼（偉哥）預防高山症嗎？他笑說「沒有耶，我是感冒，怕吃了威而鋼，上面脹下面也脹，大家晚上都是睡睡袋，還都睡很近，這樣不太好。」