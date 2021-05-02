汪小菲醉態亂親人 網友酸：反正親的是男人

汪小菲接連酒醉開直播，拉著朋友入鏡，更在鏡頭前對著別人腦門左親、右親。（視頻截圖）

女星大S與京城四少汪小菲結婚11年，屢屢傳出婚變，卻都挺了過來。不過，日前凌晨，汪小菲才在直播中疑似喝醉酒，鬧出爭議而出面道歉，想不到幾天後半夜再次忍不住直播。

網易娛樂報導，汪小菲直播時，與友人不顧形象，不僅公開喝酒、抽雪茄的畫面，背景也一直傳來女生的聲音，期間汪小菲更不斷口出「你媽」、「他媽」髒話，興致一來，更招呼一位光頭友人一起入鏡，親密地對著他的腦門左親、右親。

網友看了他的直播，直問他「喝醉了」？他則回說「沒喝多」。其實早幾天前的凌晨，汪小菲就曾醉酒開直播，當時還與其他女主播連線PK，說兩人以「哥哥、妹妹相稱」，不過女主播卻翻臉直言不認識汪小菲，而汪小菲最後於隔天發文道歉，改口說兩人確實不認識。

汪小菲與大S結婚11年，期間話題不斷。（取材自微博）

汪小菲與大S一起上真人秀「幸福三重奏」時，不斷忍受大S鬧脾氣的暖男的形象讓人動容，不過最近他不斷喝酒直播，網友留言：「心疼大S。」而「網易網」還因此舉辦「你怎麼看汪小菲的舉動」線上投票 ，你的答案是「正常，喝多了就這樣，親的反正是男的」？還是「無語，他一個半公眾人物能不能有點形象自覺」呢？