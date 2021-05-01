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鄭爽認遭查稅 范冰冰按讚補稅：世界本就不公

娛樂新聞組╱綜合報導
因「陰陽合同」聲勢重挫的范冰冰發聲了。(取材自微博)
因「陰陽合同」聲勢重挫的范冰冰發聲了。(取材自微博)

鄭爽日前遭爆料指出，為了逃稅涉嫌簽下陰陽合同，消息曝光後在演藝圈投下震撼彈，目前已驚動官方，遭到查稅；眼尖網友發現，范冰冰偷偷在一則主張公開補稅藝人名單的留言按讚，還在社交平台發文「這個世界，本來就是不公平的」，這段話被解讀為沒那麼簡單。

據悉，針對鄭爽逃漏稅，上海市稅務局及北京廣電局已展開調查，最嚴重甚至可能坐牢。鄭爽則在微博上回應「稅務部門已經在核實我的合約、個人稅務、一切有關經濟合同，我願意接受並配合一切調查，結果會公布於眾，感謝大家關注。」貼文曝光後，許多網友紛紛喊話「等待結果，相信法律」。

另外，隨著鄭爽被查稅，昔日因為「陰陽合同」導致聲勢重挫的范冰冰，似乎也發聲了，有眼尖網友發現，范冰冰偷偷在一則主張公開補稅藝人名單的留言按讚，讓不少網友議論；他們表態「支持公開117億名單」、「一個人，四倍罰款，三年謾罵，其他人躲在背後補稅，確實不公平」、「一個人背下一整個行業的罪名，這麼多年了連句不公平也不能說？」

范冰冰同時在社交平台寫道：「這個世界上，本來就是不公平的，當你認為不公平時，你要覺得這是正常的，當你認為公平時，你要覺得自己是幸運的。」有網友調侃：「看來范冰冰真的忍了好多年。」

鄭爽承認遭到官方查稅。(取材自微博)
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范冰冰 鄭爽 補稅

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