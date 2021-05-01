鹿晗攜辣妹酒吧玩通宵？工作室撇曖昧

鹿晗被狗仔爆料在酒吧「跟妹子玩通宵」，工作室回應是狗仔看圖說話，否認曖昧。(取材自微博)

才度過31歲生日的男星鹿晗 ，日前突然被狗仔爆出一段影片，指他在酒吧跟「跟妹子玩通宵」，消息瞬間在社交平台引爆。因為熱搜來得太突然，不少網友覺得莫名其妙，鹿晗工作室也趕緊發文，直接斥責狗仔「沒意思」。

貓眼娛樂報導，視頻裡，鹿晗穿著一件藍色的帽T，大步流星地從迪吧走出來，雖然玩了一夜，但他看起來狀態很好，一點都不顯疲憊，跟他一起同行的還有兩人美女，但卻沒有看見女友關曉彤的身影。

看到曝光的視頻，網友們議論紛紛，有網友認為包裹得這麼嚴實，稱「看著不像鹿晗」，也有網友說「走路姿勢和比V的動作就是他」，關於跟兩美女一起曖昧，有網友解釋說「又沒一塊走，說不定不是一起的呢」。

報導稱，鹿晗和關曉彤的戀情一直是網友們關注的焦點，兩人也常常秀恩愛，給網友們撒糖，近日，鹿晗生日，關曉彤還在社交平台上發合照為鹿晗慶生，超甜蜜。

兩人還被網友扒出疑似同居，他們兩人在給網友送祝福的視頻裡，被眼尖網友發現背景用的是同一款紋路的牆紙。

網易娛樂報導，正當外界議論紛紛，鹿晗工作室隨後回應：「鹿老闆私人時間正常社交，看圖說話沒意思。」否認了與「兩位美女」的曖昧關係。