我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

鹿晗攜辣妹酒吧玩通宵？工作室撇曖昧

娛樂新聞組╱綜合報導
鹿晗被狗仔爆料在酒吧「跟妹子玩通宵」，工作室回應是狗仔看圖說話，否認曖昧。(取材自微博)
鹿晗被狗仔爆料在酒吧「跟妹子玩通宵」，工作室回應是狗仔看圖說話，否認曖昧。(取材自微博)

才度過31歲生日的男星鹿晗，日前突然被狗仔爆出一段影片，指他在酒吧跟「跟妹子玩通宵」，消息瞬間在社交平台引爆。因為熱搜來得太突然，不少網友覺得莫名其妙，鹿晗工作室也趕緊發文，直接斥責狗仔「沒意思」。

貓眼娛樂報導，視頻裡，鹿晗穿著一件藍色的帽T，大步流星地從迪吧走出來，雖然玩了一夜，但他看起來狀態很好，一點都不顯疲憊，跟他一起同行的還有兩人美女，但卻沒有看見女友關曉彤的身影。

看到曝光的視頻，網友們議論紛紛，有網友認為包裹得這麼嚴實，稱「看著不像鹿晗」，也有網友說「走路姿勢和比V的動作就是他」，關於跟兩美女一起曖昧，有網友解釋說「又沒一塊走，說不定不是一起的呢」。

報導稱，鹿晗和關曉彤的戀情一直是網友們關注的焦點，兩人也常常秀恩愛，給網友們撒糖，近日，鹿晗生日，關曉彤還在社交平台上發合照為鹿晗慶生，超甜蜜。

兩人還被網友扒出疑似同居，他們兩人在給網友送祝福的視頻裡，被眼尖網友發現背景用的是同一款紋路的牆紙。

網易娛樂報導，正當外界議論紛紛，鹿晗工作室隨後回應：「鹿老闆私人時間正常社交，看圖說話沒意思。」否認了與「兩位美女」的曖昧關係。

鹿晗

上一則

20歲娶大23歲女導演 亞倫強森驚傳與妻離婚

下一則

許凱嫌棄楊冪？吻完後猛擦嘴

延伸閱讀

新州6大型疫苗站免預約接種 解禁腳步不輸紐約

新州6大型疫苗站免預約接種 解禁腳步不輸紐約
港「疫苗氣泡」首日 蘭桂坊人流稀 卡拉OK冷清

港「疫苗氣泡」首日 蘭桂坊人流稀 卡拉OK冷清
香港年輕人拒打疫苗 派對房間生意淡薄

香港年輕人拒打疫苗 派對房間生意淡薄
楊安澤籲州府鬆綁餐廳、酒吧限制令 取消宵禁規定

楊安澤籲州府鬆綁餐廳、酒吧限制令 取消宵禁規定

熱門新聞

肖戰首次演話劇就獻上劇場初吻，對象是52歲的許晴。(取材自微博)

鮮肉肖戰吻52歲女星 劇場觀眾倒吸氣

2021-04-24 02:18
61歲的劉雪華真實呈現當下年紀，可說完美演繹優雅老後的典範。(視頻截圖)

劉雪華真實61歲 髮蒼蒼滿臉皺紋

2021-04-27 02:05
羅志祥被周揚青起底交友混亂之後，聲勢大幅下滑。圖／摘自IG

大八卦真相出爐 羅志祥真的玩完了

2021-04-28 10:57
「Running Man」固定成員李光洙因健康原因將下車。（取材自Instagram）

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

2021-04-26 21:12
劉德華與周星馳1990年合拍賭俠。（取材自豆瓣電影）

劉德華與周星馳30年沒合作 背後原因讓人毛骨悚然

2021-04-30 02:28
尹汝貞（左）、布萊德彼特在奧斯卡頒獎典禮上互動趣味。（美聯社）

尹汝貞奪奧斯卡 外遇前夫回應：「對我最好的一擊」

2021-04-26 18:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診
鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了

鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了
南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據