我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3228萬人確診 30%民眾完成接種

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

汪峰曬小蘋果為章子怡慶生影片 前妻諷把女兒當流量

娛樂新聞組／綜合報導
醒醒、小蘋果彈琴為章子怡（右）慶祝生日。（視頻截圖）
醒醒、小蘋果彈琴為章子怡（右）慶祝生日。（視頻截圖）

中國女星章子怡與老公汪峰育有一女醒醒，2020年又生了兒子，而且將老公跟和前妻葛薈婕所生的女兒小蘋果視如己出。近日汪峰曬出小蘋果在章子怡生日時彈琴慶生的影片，沒想到竟引來葛薈婕不滿，直接在微博發文開轟。

ETtoday報導，汪峰在愛妻生日時，於影音平台上傳醒醒、小蘋果彈琴慶祝章子怡生日的溫馨畫面，影片中可看到小蘋果跟章子怡不時相視而笑，氣氛溫馨，然而，葛薈婕近日卻突然發文表示收到照片很氣憤，批評道：「居然把我的女兒當成你的流量…但我看見她們的眼神…是愛你的。」相當不滿前夫曬出這段影片，但目前該文已經刪除。

葛薈婕的發文迅速引發熱烈討論，網友多數認為她的行為不妥，留言「大人的事情不要牽扯到孩子」、「要是不拍到時候又說冷落孩子了，能不能管好自己」、「汪峰最不缺的就是流量了」、「這吐槽大可不必」、「太惡意揣測人了吧」。

事實上，章子怡曾在「妻子的浪漫旅行2」透露小蘋果第一次見面就已經叫她媽媽：「我很心疼她，（從）骨子裡心疼她。」汪峰也表示當初帶女兒見章子怡時，事前曾徵詢過小蘋果的意見，對方完全沒有排斥，之後母女倆的感情一直都很好，無論是一家人外出或旅行，章子怡與小蘋果通常都會結伴同行。

章子怡與老公汪峰一家五口幸福又美滿。（取材自微博）
章子怡與老公汪峰一家五口幸福又美滿。（取材自微博）

蘋果 中國 微博

上一則

錯爆何超蓮嫁竇驍 劉嘉玲道歉

下一則

與江宏傑爭監護權 福原愛手握「逆轉勝王牌」　

延伸閱讀

同時劈腿35女 日本打工男靠甜言蜜語 「天天像慶生」

同時劈腿35女 日本打工男靠甜言蜜語 「天天像慶生」
推新作娛圈就出大事？ 汪峰被諷神預言

推新作娛圈就出大事？ 汪峰被諷神預言
42歲郝蕾扮20歲格格挨批「裝嫩」 曾懟章子怡演少女

42歲郝蕾扮20歲格格挨批「裝嫩」 曾懟章子怡演少女
李冰冰睽違15年再戰電視劇 趙麗穎幫抬轎？

李冰冰睽違15年再戰電視劇 趙麗穎幫抬轎？

熱門新聞

肖戰首次演話劇就獻上劇場初吻，對象是52歲的許晴。(取材自微博)

鮮肉肖戰吻52歲女星 劇場觀眾倒吸氣

2021-04-24 02:18
趙麗穎、馮紹峰確定離婚。取材自微博

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

2021-04-22 22:33
羅志祥被周揚青起底交友混亂之後，聲勢大幅下滑。圖／摘自IG

大八卦真相出爐 羅志祥真的玩完了

2021-04-28 10:57
61歲的劉雪華真實呈現當下年紀，可說完美演繹優雅老後的典範。(視頻截圖)

劉雪華真實61歲 髮蒼蒼滿臉皺紋

2021-04-27 02:05
「Running Man」固定成員李光洙因健康原因將下車。（取材自Instagram）

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

2021-04-26 21:12
尹汝貞（左）、布萊德彼特在奧斯卡頒獎典禮上互動趣味。（美聯社）

尹汝貞奪奧斯卡 外遇前夫回應：「對我最好的一擊」

2021-04-26 18:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略