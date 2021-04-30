汪峰曬小蘋果為章子怡慶生影片 前妻諷把女兒當流量

醒醒、小蘋果彈琴為章子怡（右）慶祝生日。（視頻截圖）

中國 女星章子怡與老公汪峰育有一女醒醒，2020年又生了兒子，而且將老公跟和前妻葛薈婕所生的女兒小蘋果 視如己出。近日汪峰曬出小蘋果在章子怡生日時彈琴慶生的影片，沒想到竟引來葛薈婕不滿，直接在微博 發文開轟。

ETtoday報導，汪峰在愛妻生日時，於影音平台上傳醒醒、小蘋果彈琴慶祝章子怡生日的溫馨畫面，影片中可看到小蘋果跟章子怡不時相視而笑，氣氛溫馨，然而，葛薈婕近日卻突然發文表示收到照片很氣憤，批評道：「居然把我的女兒當成你的流量…但我看見她們的眼神…是愛你的。」相當不滿前夫曬出這段影片，但目前該文已經刪除。

葛薈婕的發文迅速引發熱烈討論，網友多數認為她的行為不妥，留言「大人的事情不要牽扯到孩子」、「要是不拍到時候又說冷落孩子了，能不能管好自己」、「汪峰最不缺的就是流量了」、「這吐槽大可不必」、「太惡意揣測人了吧」。

事實上，章子怡曾在「妻子的浪漫旅行2」透露小蘋果第一次見面就已經叫她媽媽：「我很心疼她，（從）骨子裡心疼她。」汪峰也表示當初帶女兒見章子怡時，事前曾徵詢過小蘋果的意見，對方完全沒有排斥，之後母女倆的感情一直都很好，無論是一家人外出或旅行，章子怡與小蘋果通常都會結伴同行。