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羅志祥「大八卦」真相出爐 秒惹怒網友罵爆

記者林士傑／綜合報導
羅志祥的聲勢嚴重下滑。（取材自微博）
羅志祥的聲勢嚴重下滑。（取材自微博）

41歲的台灣男星羅志祥（小豬）舊愛周揚青起底搞多人運動，形象全毀在演藝圈幾乎找不到容身之處，連帶拖累愷樂讓她神隱至今。稍早小豬聲稱不滿許多亂帶風向的報導，決定要把八卦公諸於世，最後Po出八卦圖證實一場鬧劇，他的舉動徹底惹怒中國大陸網友，微博罵聲一片，不智之舉形同玩火自焚，事業真的回不去了。

網友對小豬的行為罵聲連連。（取材自微博）
網友對小豬的行為罵聲連連。（取材自微博）

他在年初創立YouTube頻道正式復出，訂閱人數至今僅6.4萬人，8支影片僅1支點閱破了55萬，其他多是10萬上下，成績慘不忍睹，人氣嚴重下滑，和當初在小巨蛋連辦三場巡演的聲勢形成強烈對比，顯見他積極復出，粉絲依舊不埋單。

而他日前發文：「這一年當中，總是有很多亂掰故事、據友人爆料、亂帶風向、製造仇恨、落井下石、斷章取義的新聞，不斷不斷的報導，我真的受夠了！我將要公布一個真正的大八卦。」接著他Po出大八卦的照片，積極刷存在感，然後又發文：「不要再亂掰亂寫，為了騙讀者、騙點擊率了，這社會還有很多需要被關注的事，沒事，洗洗睡吧。」

近來他因買台灣鳳梨、挺新疆棉飽受中國大陸、台灣網友批評，Instagram留言功能依舊緊緊關閉，如今稱要公布大八卦，微博的博主、網友仍很關注，一發現是八卦圖後罵聲不斷，有人酸他閒閒沒事做、刷存在感、生病了、無言以對、騙點擊率，但粉絲則力挺他創意十足、搞笑功力發威了，不過罵聲明顯多過讚聲，想討拍的他再度吞下敗仗。

八卦 台灣 中國

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