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鄭爽涉逃稅被查 范冰冰當年「這原因」免刑責

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰2018年逃稅案轟動一時。(取材自微博)
范冰冰2018年逃稅案轟動一時。(取材自微博)

范冰冰2018年逃稅事件後還歷歷在目，女星鄭爽近日又爆出涉簽陰陽合同，賺取1.6億元人民幣天價片酬。有律師指出，鄭爽若是「初犯」情況下可免去刑責，正常補繳稅款和罰金即可，這也是范冰冰當時免受牢獄之災的最大原因。但如果是有多次偷稅漏稅行為，大概率就會接到刑事處罰。

網易報導，北京市京師律師事務所的封躍平律師指出，明星有偷稅漏稅的行為時，補齊稅款是第一步，追繳滯納金和罰款是第二步，刑事處罰是第三步。

封躍平稱，「初犯」情況下可免去刑責，至於如何定義「初犯」？從法律的角度上來說，「初犯」是初次被相關部門稽查發現。若鄭爽曾偷稅漏稅10次，但是這是她第一次被相關部門查到，那麼就算「初犯」。

據悉，2018年范冰冰逃稅事件後，曾出現明星大規模主動補繳稅款情況。封躍平指出，如果鄭爽也是當時補繳稅款的其中一員，而這次曝出來的事件時間在2019年，她再次被查處為偷稅漏稅的話，就不算初犯了，追究刑事責任的可能性就很大。

鄭爽。(取材自微博)
鄭爽。(取材自微博)

他還說，若鄭爽是初犯，她所面臨的罰金大概率會以范冰冰當時的4倍罰金為參考，甚至更高。「如果鄭爽不是初犯，除了要求補稅和繳罰金之外，依刑法還會處3年以上7年以下有期徒刑，以她所涉及的金額來看，屬於數額特別巨大的情況，判到最高7年的刑罰概率很大。」

香港01報導，中國對於演員偷逃稅處罰早有先例。2002年，演員劉曉慶偷逃稅款1400多萬元，外加滯納金500多萬元。調查期間，劉曉慶在看守所被羈押了一年多，最終她本人未被檢方起訴。

鄭爽 范冰冰 北京

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