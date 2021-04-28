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黃曉明帶兒出遊不見baby 助理成群幫提鞋

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明獨自帶兒子出遊，再遭網友熱議。（取材自微博）
黃曉明獨自帶兒子出遊，再遭網友熱議。（取材自微博）

黃曉明和Angelababy（楊穎）近年頻被傳婚變，但最近黃曉明與兒子小海綿同框的消息多了起來；日前就有媒體曝光了一段黃曉明帶兒子小海綿在商場玩耍的畫面，一時間引發網友們的熱議。

綜合媒體報導，當天，黃曉明打扮的十分低調，穿著一身淺藍色牛仔外套，頭戴著黑色棒球帽與口罩遮面，小海綿則穿著橘白色拼接長袖上衣，被爸爸抱在懷裡。黃曉明抱著小海綿看牆上的介紹，邊看邊聊天，而小海綿對此並不感興趣，反而是想看樓下的表演。於是黃曉明抱著他來到欄杆邊，父子倆趴在商場的玻璃上往下看，小海綿在爸爸懷裡非常安靜，還不時用手撐著頭，旁邊則是助理成群還幫忙提著小海綿的鞋子。

據報導，在某次訪談節目中，黃曉明談到兒子時一臉的寵溺，稱自己生日時兒子給他發了生日快樂，讓他好感動，小海綿還自己發明了「爸爸哥」這個稱呼，黃曉明提到的時候也是忍俊不禁。

黃曉明帶兒子出遊身邊不見baby，再度引發網友的熱議。不過，日前有媒體拍到黃曉明和baby一同帶小海綿去醫院就醫，一家三口罕見同框，baby懷裡抱著小海綿，黃曉明一路上都在輕撫兒子的小腦袋。

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