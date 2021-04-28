我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3217萬確診 9674萬人完成接種

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

遭辱「賣肉」7年 劉詩詩告贏酸民 判決出爐網怒太輕

娛樂新聞組／綜合報導
劉詩詩遭網路酸民惡意攻擊多年。（取材自微博）
劉詩詩遭網路酸民惡意攻擊多年。（取材自微博）

女星劉詩詩人紅是非多，出道多年的她深受網路上惡意攻擊所苦，日前向一名酸民提告，而判決結果出爐後，卻讓網友傻眼「罰太輕了吧」。

ETtoday報導，劉詩詩和吳奇隆結婚五年多，在2019年迎接第一胎兒子出生，取名「步步」，一家三口相當低調，多年來卻深受網路上惡意攻擊所苦。

據悉，一名微博帳號名為「冰下有魚」的孫姓網友，從2013年起一直到2020年，持續不斷在網路上散布劉詩詩「人盡可夫」、「祖傳公交車」、「賣肉」等不堪入目的言詞，劉詩詩在忍了七年後日前提告，要求精神賠償。

近日一審判決出爐，劉詩詩勝訴，孫姓網友被判賠七萬人民幣，而且必須在個人頁面置頂公開道歉聲明30天。但網友對於判決結果相當不滿，紛紛留言表示「罰太輕了吧」、「七萬好少，應該讓他傾家蕩產」等。

新浪娛樂報導，近日，劉詩詩在採訪中談及孩子，表示自從有了孩子，發生了些變化，這些變化在於照顧孩子和孩子朝夕相處的細微之中，歸結為兩個字：甜蜜。

談及與孩子的相處，劉詩詩表示如果孩子遇到磕磕碰碰，「我會告訴他，你要看看你這樣磕著了是不是痛痛？我不會說因為他磕了以後就把什麼東西都移走」，她還表示：「我覺得，去外面，他終歸是要面對的，不能說把路障都掃清了。」

劉詩詩 吳奇隆 微博

上一則

一家子菁英！尹汝貞奪金獎 親妹是LG首位女CEO

下一則

趙麗穎「單親媽」人設 離婚後粉絲不減反暴增

延伸閱讀

人生如戲 尹汝貞失婚養2兒谷底翻身

人生如戲 尹汝貞失婚養2兒谷底翻身
離婚後機場首現身 趙麗穎罕見做美甲

離婚後機場首現身 趙麗穎罕見做美甲
親密摟肩講悄悄話 劉詩詩探班楊冪上熱搜

親密摟肩講悄悄話 劉詩詩探班楊冪上熱搜
喜歡王菲卻拒加好友 岳雲鵬：遠遠看著就好

喜歡王菲卻拒加好友 岳雲鵬：遠遠看著就好

熱門新聞

肖戰首次演話劇就獻上劇場初吻，對象是52歲的許晴。(取材自微博)

鮮肉肖戰吻52歲女星 劇場觀眾倒吸氣

2021-04-24 02:18
趙麗穎、馮紹峰確定離婚。取材自微博

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

2021-04-22 22:33
徐若瑄透露常需要按摩。（記者李政龍／攝影）

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

2021-04-22 02:29
「Running Man」固定成員李光洙因健康原因將下車。（取材自Instagram）

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

2021-04-26 21:12
許瑋甯驚爆和男友劉又年已分手。(取材自臉書)

許瑋甯「不是分手是離婚」去年底斬斷2年情

2021-04-20 20:32
莎朗史東在最新封面展露大長腿。圖／摘自Instagram

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

2021-04-20 10:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗