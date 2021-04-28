遭辱「賣肉」7年 劉詩詩告贏酸民 判決出爐網怒太輕

劉詩詩遭網路酸民惡意攻擊多年。（取材自微博）

女星劉詩詩 人紅是非多，出道多年的她深受網路上惡意攻擊所苦，日前向一名酸民提告，而判決結果出爐後，卻讓網友傻眼「罰太輕了吧」。

ETtoday報導，劉詩詩和吳奇隆 結婚五年多，在2019年迎接第一胎兒子出生，取名「步步」，一家三口相當低調，多年來卻深受網路上惡意攻擊所苦。

據悉，一名微博 帳號名為「冰下有魚」的孫姓網友，從2013年起一直到2020年，持續不斷在網路上散布劉詩詩「人盡可夫」、「祖傳公交車」、「賣肉」等不堪入目的言詞，劉詩詩在忍了七年後日前提告，要求精神賠償。

近日一審判決出爐，劉詩詩勝訴，孫姓網友被判賠七萬人民幣，而且必須在個人頁面置頂公開道歉聲明30天。但網友對於判決結果相當不滿，紛紛留言表示「罰太輕了吧」、「七萬好少，應該讓他傾家蕩產」等。

新浪娛樂報導，近日，劉詩詩在採訪中談及孩子，表示自從有了孩子，發生了些變化，這些變化在於照顧孩子和孩子朝夕相處的細微之中，歸結為兩個字：甜蜜。

談及與孩子的相處，劉詩詩表示如果孩子遇到磕磕碰碰，「我會告訴他，你要看看你這樣磕著了是不是痛痛？我不會說因為他磕了以後就把什麼東西都移走」，她還表示：「我覺得，去外面，他終歸是要面對的，不能說把路障都掃清了。」