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趙麗穎「單親媽」人設 離婚後粉絲不減反暴增

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎（左）、馮紹峰（右）離婚新聞震驚華人演藝圈。（取材自微博）
趙麗穎（左）、馮紹峰（右）離婚新聞震驚華人演藝圈。（取材自微博）

趙麗穎、馮紹峰日前官宣離婚，雖強調是和平分手，也會共同撫養兩歲多的兒子「想想」，近期卻有自稱是娛樂圈相關人士的微博網友爆料，趙麗穎是葉心旺盛，小孩會交給前夫馮紹峰，但她仍會維持「單親媽媽」人設，私下常探視，此言論引發眾多網友批評，認為是造謠。

趙麗穎向來重視工作，產後沒隔幾個月，就立刻復出拍戲，有段時間也會將小孩帶在身邊照顧，因此，有網友認為她重視工作之餘，仍想要維持媽媽的好形象，即便本人並未有任何回應，仍被她的粉絲打臉，認為她已是大明星，不需要靠小孩來維持人氣。

另外，趙麗穎在離婚後，首度現身北京機場，有網友目擊她穿著灰色運動服、戴口罩、帽子，全身包得緊緊的，獨自走上樓梯，看起來若有所思，讓網友相當不捨，「看了好心疼，好想給姐姐一個擁抱」。

趙麗穎離婚新聞，震驚華人演藝圈。（取材自微博）
趙麗穎離婚新聞，震驚華人演藝圈。（取材自微博）

另外，根據「搜狐新聞」報導，趙麗穎和馮紹峰官宣離婚之後，發文祝福彼此，是好聚好散的典範，讓雙方的粉絲數不減反增，短短兩天微博粉絲數分別增加46萬、30萬，宣布當天還一度造成微博大當機。

至於外界對他們離婚後如何分產，媒體指出，兩人除了少數代言活動，必須釐清事後合約之外，大部分的資產都已分割得相當清楚。

趙麗穎爆紅前也是經歷了一段從小配角拚到第一女主角的過程，近日有網友翻出她過去在電影「宮鎖沉香」中的床戰片段，但最後卻因尺度太大全被刪光。有人認為在這種離婚後的時機點發出這片段，是想要幹嘛？

趙麗穎 微博 北京

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