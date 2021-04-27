劉雪華真實61歲 髮蒼蒼滿臉皺紋

61歲的劉雪華真實呈現當下年紀，可說完美演繹優雅老後的典範。(視頻截圖)

從瓊瑤電視劇的御用女主角到陸劇的「太后專業戶」，61歲的她已見髮蒼皺紋，但她甚少掩飾，沒做醫美，反而真實呈現當下年紀，可說是完美演繹優雅老後的典範。

香港 01報導，劉雪華曾主演過的瓊瑤作品無數，包括「幾度夕陽紅」、「煙雨濛濛」、「庭院深深」、「在水一方」、「海鷗飛處彩雲飛」、「雪珂」以及「青青河邊草」等。除了擁有高顏值，亦具有實力派演技。

劉雪華的招牌是一雙水靈大眼睛，且極擅長演哭戲，3秒鐘能快速落淚，很多觀眾都著迷於她唯美動人的哭戲。

近日有網友捕獲野生劉雪華，61歲的她白髮蒼蒼，皺紋滿臉，她並沒有什麼凍齡美貌，而是真正呈現出她實際年紀的樣子，但即使老了還是漂亮的，氣質依舊，身材纖細。網友紛紛留言大讚「雖然老了，氣質依然出眾」、「好真實的61歲」。

另據搜狐娛樂報導，從古裝劇到現代戲，61歲的劉雪華一直戲約不斷，此前，2021版「飛狐外傳」宣布開機，劉雪華在演員名單中；「終極筆記」中，她飾演「霍仙姑」一角，滿頭銀白色的短髮，拄著拐杖，穿著風衣，一個幹練的女強人形象呼之欲出。

年過六旬依舊戲約不斷，間接說明業界對她演技的肯定，而這一切都離不開她的努力。