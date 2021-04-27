鄭爽涉陰陽合同？被爆拍劇1天撈200萬

鄭爽被爆料涉陰陽合同，片酬表面上是4800萬人民幣，實際卻高達1.6億人民幣。(取材自微博)

鄭爽 前男友張恆又爆料，實名曝光鄭爽在娛樂圈「限薪令」發布後依舊收取高價片酬，2019年拍一部電視劇片酬高達1.6億(人民幣，下同，約2500萬美元)，這還是鄭爽妥協之後的價錢，本來人家是想要1.8億。

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觀察者網報導，張恆這次爆料集中於鄭爽涉嫌使用「陰陽合同」逃漏稅。指鄭爽拍攝電視劇「倩女幽魂」時拿到1.6億片酬，但表面上片酬是4800萬，其餘1.12億則增資到鄭爽母親創辦的公司中。

網易娛樂報導，鄭爽拍「倩女幽魂」進組77天，等同「每天有200萬元進帳」，有網友得知後十分憤怒，紛紛聲討「錢這麼好掙嗎？」接著開啟換算模式，紛紛拿自己日常收入對比了起來。

有人問「鄭爽每分鐘賺8666元，你一個月賺多少錢？鄭爽一天賺208萬，你一天能有208塊嗎？」言下之意，大部分人一個月工資還不如鄭爽一分鐘賺得多。

報導稱，張恆稱自己沒有找鄭爽借過錢，並否認教唆鄭爽做陰陽合同逃稅漏稅，直指鄭爽是通過代持公司和家裡人利用陰陽合同逃漏稅。他一口氣曬出多份合同，稱鄭爽2019年表面上的片酬是4800萬，其餘1.12億則增資到鄭爽母親創辦的公司中。但自代孕棄養事件曝光後，鄭爽母親創辦的公司就於2021年3月變更了法人代表及全部股東。