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張哲瀚帥氣零死角 虐心戲要粉絲別哭

記者陳慧貞／綜合報導
張哲瀚擁有零死角的帥氣斯文臉蛋。（取材自微博）
張哲瀚擁有零死角的帥氣斯文臉蛋。（取材自微博）

由張哲瀚、龔俊兩大男神攜手主演的中國網路劇「山河令」，是繼夯劇「 陳情令」後，再度以雙男主角掛帥的火炸古裝戲劇作品，其中張哲瀚因該劇暴紅，微博取名「張哲瀚瘋子」，他日前受訪表示熱愛的事就會盡力做到最好，曾做過最瘋狂的事，就是大學時期「騎單車去西藏」，足見堅持、瘋魔的生活態度。

「山河令」闡述天窗首領周子舒（張哲瀚飾）和鬼谷谷主溫客行（龔俊飾）相知相伴行走江湖，且彼此互信互助的情義故事，由於劇情一開始鋪陳，張哲瀚的角色被設定為「生命只剩三年」，意味著提前宣告結局恐是悲劇走向，讓粉絲不禁哭求編劇「讓他活下去」，張哲瀚聽到後，也不捨粉絲：「謝謝大家對我演技的肯定，你們不要哭」。

擁有零死角帥氣斯文臉蛋，張哲瀚在「山河令」中靈活演技，也為自己開創新面向，還被網友讚為演技八面玲瓏外的「九面小生」。

日前他接受線上影視訪問，提到私下的自己，平常熱愛運動健身，也愛自我鍛鍊，微博取名為「張哲瀚瘋子」，則是一種「不瘋魔不成活」的生活態度，認為拍戲也是一樣，即使碰到武打動作時受皮肉之傷，也需堅持下去，「演員就是這樣，對角色要負責。」

張哲瀚在古裝劇「山河令」中扮相俊美。（取材自微博）
張哲瀚在古裝劇「山河令」中扮相俊美。（取材自微博）

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