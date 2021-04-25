親密摟肩講悄悄話 劉詩詩探班楊冪上熱搜

劉詩詩被拍到探班楊冪，親密摟肩，微博上傳影片，引發熱議，立馬上熱搜榜。（取材自微博）

「2021年詩冪發糖了！」女星劉詩詩 被拍到探班楊冪 ，兩人不僅親密摟肩而且還講悄悄話，最後楊冪還送劉詩詩上車離開。微博上傳影片，引發網友熱議，立馬上了熱搜榜。

中國 娛樂網報導，34歲的劉詩詩被拍到探班楊冪當天，楊冪正在和李澤鋒合作拍攝新作品「愛的二八定律」，劉詩詩被拍到現身劇組的畫面，當時的她身穿灰色的外套，頭上戴著一頂灰色的漁夫帽，而且也還戴著口罩，顯得特別的低調。楊冪收工換好私服從房車下來，劉詩詩隨後下車。接著楊冪送劉詩詩去坐車，還親密摟住她的肩膀，臨走前又跑去跟詩詩說了幾句話。這一幕讓網友們表示十分感動，時隔這麼久，居然再一次看到兩人親密互動。

不過該視頻也被質疑是經過了剪輯，因為並沒有拍到兩人同框的畫面。粉絲很快曬出她們親密瞬間，楊冪在結束工作之後換上休閒的服飾，還一隻手搭在了劉詩詩的肩膀上，展現她們的姐妹情深。不僅如此，楊冪粉絲還曬出楊冪在結束工作時，站在房車前，劉詩詩立馬走到她的身邊，在一番交談之後，劉詩詩也耐心的在房車外等待楊冪。

楊冪和劉詩詩2009年合作拍攝電視劇「仙劍奇俠傳3」，戲劇殺青後也變成好閨密，後來兩人關係逐漸變淡，雙方結婚也都沒有邀請對方，伴娘都是其他人，因此出現兩人鬧翻的傳聞。