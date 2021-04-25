我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

54歲小龍女「瘦到顯老」 網友直呼：別再燃脂

娛樂新聞組／綜合報導
現年54歲的李若彤近日上傳健身片，身材瘦到嚇人。(取材自抖音)
現年54歲的李若彤近日上傳健身片，身材瘦到嚇人。(取材自抖音)

現年54歲的港星李若彤不止樣貌保養得宜，多年來更保持住窈窕身形，健身有成的她經常Post相大曬馬甲線同腹肌，完美90度「直角肩」更令人驚歎，她曾透露自己保持身材的秘訣全靠健身，一星期至少運動3天，她更經常在社交平台分享健身方法。

香港01報導，日前李若彤上載了一段短片，教大家一項不需要任何器材，但又可以燃燒卡路里的運動：「每天五分鐘，高效燃脂，燃燒你的卡路里。因為堅持健身，過去20多年，我的體型基本沒什麼變化，希望大家跟我一起愛上運動。」未料卻讓看過的網友都直言她瘦得太可怕了，紛紛留言希望「姑姑」不要再瘦了。

原來這項簡單的運動就是快速原地跑，片中以運動Bra Top及短褲上陣的李若彤身手非常敏捷，尤其是結實腹肌非常搶鏡，不過有網民留意到她的小腿肌肉更加吸睛，而全身零贅肉的李若彤更瘦到見骨，不但雙眼凹陷明顯，頸部更變「樹根頸」，不少網民都直指她過瘦：「好好的一個大美女弄得這麼驚悚」、「瘦到脫相了」、「姑姑是不是體脂太低了」、「你不要再燃燒卡路里了」、「那個腿有點可怕」、「太瘦了顯老」、「還是胖一點好看」。

李若彤的「直角肩」令人驚歎。（取材自微博）
李若彤的「直角肩」令人驚歎。（取材自微博）

健身 肌肉 香港

上一則

分手又復合…林逸欣嫁了 要和老公 慢慢變老

下一則

佐藤健新片上映2天 遇日電影院停業 慘變票房受災戶

延伸閱讀

春天健身應把握循序漸進 掌握4要點

春天健身應把握循序漸進 掌握4要點
線上加線下…世界太極日 全球愛好者以拳會友

線上加線下…世界太極日 全球愛好者以拳會友
不認識「尚氣」男主角？早在英文課本、健身廣告露臉

不認識「尚氣」男主角？早在英文課本、健身廣告露臉
迪麗熱巴增胖減齡 怕29歲被嫌老 抱小7歲吳磊喊害羞

迪麗熱巴增胖減齡 怕29歲被嫌老 抱小7歲吳磊喊害羞

熱門新聞

趙麗穎、馮紹峰確定離婚。取材自微博

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

2021-04-22 22:33
辣目洋子（左）出席新戲開鏡儀式，男主角李宏毅全程黑臉。取材自微博

嫌棄女主角長相？中國男星開鏡全程擺臭臉網罵爆

2021-04-18 00:31
徐若瑄透露常需要按摩。（記者李政龍／攝影）

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

2021-04-22 02:29
莎朗史東在最新封面展露大長腿。圖／摘自Instagram

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

2021-04-20 10:26
姚安娜亮相車展活動，卻被網友狠酸「好有福氣的臉」。（取材自微博）

「華為小公主」靠爹代言 0修圖近照挨酸臉腫、身材壯

2021-04-20 02:30
許瑋甯驚爆和男友劉又年已分手。(取材自臉書)

許瑋甯「不是分手是離婚」去年底斬斷2年情

2021-04-20 20:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎
接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危