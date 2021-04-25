54歲小龍女「瘦到顯老」 網友直呼：別再燃脂
現年54歲的港星李若彤不止樣貌保養得宜，多年來更保持住窈窕身形，健身有成的她經常Post相大曬馬甲線同腹肌，完美90度「直角肩」更令人驚歎，她曾透露自己保持身材的秘訣全靠健身，一星期至少運動3天，她更經常在社交平台分享健身方法。
香港01報導，日前李若彤上載了一段短片，教大家一項不需要任何器材，但又可以燃燒卡路里的運動：「每天五分鐘，高效燃脂，燃燒你的卡路里。因為堅持健身，過去20多年，我的體型基本沒什麼變化，希望大家跟我一起愛上運動。」未料卻讓看過的網友都直言她瘦得太可怕了，紛紛留言希望「姑姑」不要再瘦了。
原來這項簡單的運動就是快速原地跑，片中以運動Bra Top及短褲上陣的李若彤身手非常敏捷，尤其是結實腹肌非常搶鏡，不過有網民留意到她的小腿肌肉更加吸睛，而全身零贅肉的李若彤更瘦到見骨，不但雙眼凹陷明顯，頸部更變「樹根頸」，不少網民都直指她過瘦：「好好的一個大美女弄得這麼驚悚」、「瘦到脫相了」、「姑姑是不是體脂太低了」、「你不要再燃燒卡路里了」、「那個腿有點可怕」、「太瘦了顯老」、「還是胖一點好看」。
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