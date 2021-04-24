我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

趙麗穎恢復單身 網友大力鼓吹陳曉離婚去追

娛樂新聞組╱綜合報導
趙麗穎(右)、陳曉從未正面承認過相戀。(取材自微博)
趙麗穎(右)、陳曉從未正面承認過相戀。(取材自微博)

女星趙麗穎突然和馮紹峰宣布離婚，消息震驚各界，有意思的是，大批網友湧入趙昔日緋聞對象陳曉的微博下留言「趙麗單身了，你可以離婚和她在一起了，還在等什麼？」瞬間把陳曉的微博灌爆。

香港01報導，趙麗穎與陳曉結緣於2013年「陸貞傳奇」，陳曉曾公開承認對女方有好感，趙麗穎也表示拍戲時默契十足，媒體更多次被捕捉到理人互動親密的畫面，令交往傳言不脛而走。

趙陳兩人早前一段訪問被翻出，當時主持人問：「你們倆現在真的在一起嗎？」兩人沉默不語；主持人追問「為什麼沒人回答我」，趙麗穎推陳曉「說話呀」，陳曉回頭表示「嗯」，主持人再問「你告訴大家可以嗎？」陳曉就表示「現在先保密」，於是被解讀為默認兩人戀情。

鏡週刊報導，雖然兩人多次傳出交往傳言，卻自始至終都沒有認愛，趙麗穎曾探班「神鵰俠侶」的陳曉，被拍到兩人十指緊扣，但後來陳曉卻爆出與陳妍希假戲真做；隨後趙麗穎在微博取消關注陳曉。

陳曉與陳妍希在2016年結婚，趙麗穎2018年也情定馮紹峰，才讓趙陳這段緋聞告一段落。

未料趙麗穎離婚，昔日緋聞被重提，陳曉微博更被大批網友灌爆，甚至鼓吹他離婚，「趕緊離婚娶趙麗穎吧，支持你」。傻眼的恐怕不只陳曉，身為另一半的陳妍希恐怕心裡不是滋味。

2013年的「陸貞傳奇」開啟趙麗穎(右)與陳曉的緋聞。(取材自豆瓣電影)
2013年的「陸貞傳奇」開啟趙麗穎(右)與陳曉的緋聞。(取材自豆瓣電影)

趙麗穎 微博 緋聞

上一則

「過不下去就不要過了」 趙麗穎離婚早有預兆？

延伸閱讀

才說「和平分手」 趙麗穎被發現微博狠斷馮紹峰

才說「和平分手」 趙麗穎被發現微博狠斷馮紹峰
江宏傑跨國離婚親權歸屬 日本律師分析：福原愛恐賠錢

江宏傑跨國離婚親權歸屬 日本律師分析：福原愛恐賠錢
結婚離婚都官宣 趙麗穎、馮紹峰發聲明「和平分手」

結婚離婚都官宣 趙麗穎、馮紹峰發聲明「和平分手」
江宏傑不忍了 訴請跟福原愛離婚、爭扶養權

江宏傑不忍了 訴請跟福原愛離婚、爭扶養權

熱門新聞

趙麗穎、馮紹峰確定離婚。取材自微博

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

2021-04-22 22:33
辣目洋子（左）出席新戲開鏡儀式，男主角李宏毅全程黑臉。取材自微博

嫌棄女主角長相？中國男星開鏡全程擺臭臉網罵爆

2021-04-18 00:31
徐若瑄透露常需要按摩。（記者李政龍／攝影）

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

2021-04-22 02:29
莎朗史東在最新封面展露大長腿。圖／摘自Instagram

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

2021-04-20 10:26
姚安娜亮相車展活動，卻被網友狠酸「好有福氣的臉」。（取材自微博）

「華為小公主」靠爹代言 0修圖近照挨酸臉腫、身材壯

2021-04-20 02:30
許瑋甯驚爆和男友劉又年已分手。(取材自臉書)

許瑋甯「不是分手是離婚」去年底斬斷2年情

2021-04-20 20:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪