趙麗穎恢復單身 網友大力鼓吹陳曉離婚去追

趙麗穎(右)、陳曉從未正面承認過相戀。(取材自微博)

女星趙麗穎 突然和馮紹峰宣布離婚，消息震驚各界，有意思的是，大批網友湧入趙昔日緋聞 對象陳曉的微博 下留言「趙麗單身了，你可以離婚和她在一起了，還在等什麼？」瞬間把陳曉的微博灌爆。

香港01報導，趙麗穎與陳曉結緣於2013年「陸貞傳奇」，陳曉曾公開承認對女方有好感，趙麗穎也表示拍戲時默契十足，媒體更多次被捕捉到理人互動親密的畫面，令交往傳言不脛而走。

趙陳兩人早前一段訪問被翻出，當時主持人問：「你們倆現在真的在一起嗎？」兩人沉默不語；主持人追問「為什麼沒人回答我」，趙麗穎推陳曉「說話呀」，陳曉回頭表示「嗯」，主持人再問「你告訴大家可以嗎？」陳曉就表示「現在先保密」，於是被解讀為默認兩人戀情。

鏡週刊報導，雖然兩人多次傳出交往傳言，卻自始至終都沒有認愛，趙麗穎曾探班「神鵰俠侶」的陳曉，被拍到兩人十指緊扣，但後來陳曉卻爆出與陳妍希假戲真做；隨後趙麗穎在微博取消關注陳曉。

陳曉與陳妍希在2016年結婚，趙麗穎2018年也情定馮紹峰，才讓趙陳這段緋聞告一段落。

未料趙麗穎離婚，昔日緋聞被重提，陳曉微博更被大批網友灌爆，甚至鼓吹他離婚，「趕緊離婚娶趙麗穎吧，支持你」。傻眼的恐怕不只陳曉，身為另一半的陳妍希恐怕心裡不是滋味。