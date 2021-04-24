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杜琪峯66歲 鄭秀文、鍾楚紅貼臉賀生日

娛樂新聞組╱綜合報導
杜琪峯(中)66歲生日，鄭秀文(右)、鍾楚紅(左)齊為他慶生。(取材自Instagram)
杜琪峯(中)66歲生日，鄭秀文(右)、鍾楚紅(左)齊為他慶生。(取材自Instagram)

香港導演杜琪峯每年4月22日生日，都會有盛大派對，群星齊到場祝賀，今年杜琪峯66歲生日因逢疫情，只約幾位好友吃飯，鄭秀文、鍾楚紅都是座上客。

香港01報導，和杜琪峯相識21年的鄭秀文，貼出和導演的頭貼頭合照，並PO文：「對我而言，每年非常重要的日子，就是杜sir 的生日。昨晚，還有紅姑，韋生（韋家輝）韋太和阿叔（張叔平），當然還有杜太啦！簡單吃飯聊天，就是幸福的一夜。#二十一年前認識杜sir至今#我最尊敬的杜sir」

雖然鄭秀文近年沒有拍杜琪峯的電影，但二人感情有增無減，經常相約見面，而每逢杜琪峯或杜太黃寶玲生日，鄭秀文都會隆重其事為他們慶祝，她形容每次見杜琪峯猶如看到父親一樣，關係親如家人。

另據媒體報導，港姐出身的鍾楚紅已經61歲了，曾被票選為10大性感美女、紅遍兩岸三地的她，1991年嫁給廣告才子朱家鼎後息影，淡出螢光幕。但多年來她靠著獨到的眼光投資，生活依舊過得逍遙自在，平時熱中旅遊、攝影、爬山。

鮮少公開露面的鍾楚紅，一現身杜琪峯生日會就吸引眾人目光。她曾被被問到保養訣竅，她表示崇尚自然，不喜歡依靠醫美，強調「要學會接受最真實的自己」。這也許就是她凍齡的祕訣。

導演 香港 疫情

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