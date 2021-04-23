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李連杰兩個女兒 繼承老婆利智好身材

記者陳建嘉／綜合報導
李連杰18歲女兒Jada（左）Po出為姊姊Jane慶生的合照。（取材自Instagram）
李連杰18歲女兒Jada（左）Po出為姊姊Jane慶生的合照。（取材自Instagram）

李連杰與妻子利智結婚多年，生有兩個女兒，Jane、Jada外貌清秀，又有魔鬼身材，完全不輸給曾為性感女神的媽媽。兩姊妹長居美國讀書，近期大女兒Jane滿21歲，18歲的妹妹Jada貼出兩人合照，只見兩姊妹雖然沒有媽媽那樣絕美，但也繼承好基因，身材有料。

李連杰及利智的女兒Jane、Jada遺傳他們的好基因，時常一貼出照片就引來討論，近年李連杰也大方曬出愛女們的照片，似有意要為女進軍演藝圈鋪路。利智曾於1986年拿下亞洲小姐冠軍，精緻的天使臉孔，加上36F、22、36的魔鬼三圍，當初倪匡還大讚「20年難得一見的美女」。

李連杰與女兒的感情極好，前幾年過50歲生日，Jane因沒錢買禮物，親手畫了999朵玫瑰花祝賀，讓李連杰相當感動，還特別裱起來珍藏，李連杰也提到Jane過18歲生日時，他問女兒是否想要禮物，結果女兒竟然只想要一件約莫100塊美金的褲子，讓他有點愧疚，原來女兒想要的東西其實很簡單。

李連杰近年多次傳出健康狀況不佳，被拍到滿頭白髮照，甚至有「被死亡、被殘廢」等傳聞，他最近頻頻在微博、Instagram之外秀出近照，看起來相當精神奕奕，他目前大部分訪問和作品邀約是能推就推，他也不在乎網路上的負面新聞，時常保持心情愉快。

李連杰與老婆利智、兩個女兒常分享合照。 （取材自Instagram）
李連杰與老婆利智、兩個女兒常分享合照。 （取材自Instagram）

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