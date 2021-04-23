結婚離婚都官宣 趙麗穎、馮紹峰發聲明「和平分手」

馮紹峰、趙麗穎宣告離婚。（取材自微博）

趙麗穎 工作室、馮紹峰工作室23日同時發文，稱趙麗穎馮紹峰已決定和平分手結束婚姻關係，並已於近日辦理相關手續，未來將共同撫養陪伴孩子成長。馮紹峰也寫下「日子很長，過去很好，願未來更好」，證實此事。消息一出，立刻衝上微博熱搜。

馮紹峰2018年10月和小9歲趙麗穎結婚，隔年生下一子；兩人婚後生活低調，且工作滿檔，鮮少見面，因而多次傳出婚變，但都遭到雙方否認。馮紹峰23日以一句「日子很長，過去很好，願未來更好」，並標註趙麗穎，宣布離婚，之後兩人透過工作室發表長篇聲明，證實兩人兩年多的婚姻畫下句點。

趙麗穎和馮紹峰當年合作電影 、電視劇傳出緋聞 ，2018年10月兩人官宣領證，如今再度官宣，卻是宣告離婚事實；文中兩人坦白表示，因工作結緣相戀結婚，過去日子裡一直真心相待，卻因聚少離多深思熟慮後選擇分開，「無關網路流言，也無關外界影響」。

趙麗穎方指出，「工作室發布麗穎和峰哥離婚的聲明，這是麗穎峰哥友好協商後的共同決定，我們尊重他們的決定，之後兩人會繼續承擔作為父母的責任。這個內容估計咱們官博會跟發報導，就希望咱們待會兒發布的內容聚焦事件本身，盡量避免引起網友們進行無端猜測的內容好嗎？這個事情我們之後就不作回應啦，謝謝大家的關心。」

趙麗穎和馮紹峰強調，兩人之後還是會共同撫養並陪伴小孩成長，會選擇公開此事，是希望避免不必要的誤解或猜測，對當事人或其家人造成二次傷害。